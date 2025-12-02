El sorteo del Mundial 2026 lo vivís con el Burrito Ortega y el Flaco Schiavi por Bolavip

Es tendencia:
De la mano de TCL, se viene un streaming imperdible con Fernando Lavecchia, Agos Larocca, el Burrito Ortega y el Flaco Schiavi.

Este 5 de diciembre desde las 14:00 hs, vas a poder vivir en vivo el sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar nada menos que en Washington. Y como un evento así merece una cobertura a la altura, preparamos un streaming especial para que no te pierdas ni un detalle del camino hacia la próxima Copa del Mundo.

De la mano de TCL, el stream contará con una dupla que la rompe: Fernando Lavecchia y Agostina Larocca estarán al frente de la conducción, con toda su frescura y análisis. Y eso no es todo: dos leyendas del fútbol argentino se sumarán para aportar toda su experiencia. Ariel “El Burrito” Ortega y Rolando “El Flaco” Schiavi dirán presente para comentar el sorteo, contar anécdotas y palpitar el futuro de cada Selección.

Este streaming se podrá seguir en simultáneo por las redes sociales de Bolavip, Planeta Boca Juniors y La Página Millonaria, así que no hay excusas: estés donde estés, vas a poder sumarte a la transmisión y acompañar este momento que empieza a definir el Mundial 2026. Como siempre, esperamos a toda la comunidad futbolera copando el chat y viviendo la previa con nosotros.

Y atención, porque habrá premios para los espectadores. Sí: mientras mirás el sorteo, podés ganar la camiseta oficial que la Selección vestirá en el próximo Mundial. Participar es fácil, solo tenés que conectarte al stream y seguir las instrucciones durante la transmisión. Prepará la agenda, poné una alarma y sumate: la Copa del Mundo empieza a jugarse desde el sorteo… y en Bolavip lo vivimos a lo grande.

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

