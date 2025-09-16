Las noches de Copa podés mirarlas aprovechando esta promo

La CONMEBOL Libertadores está en su punto más alto y los grandes duelos ya palpitan en todo el continente. Cuatro equipos argentinos, tres brasileños o un ecuatoriano son las opciones restantes en estos Cuartos de Final. ¿Quién terminará levantando el trofeo más importante de América?

Toda la CONMEBOL Libertadores se vive a través de Disney+

El martes 16 de septiembre, Vélez y Racing se enfrentarán en Liniers, mientras que River recibirá a Palmeiras el miércoles 17 en el Mâs Monumental. Por último, el jueves 18, Liga de Quito jugará ante Sao Paulo en Ecuador y Flamengo y Estudiantes se verán las caras en Río de Janeiro. Todo esto podés seguirlo por la plataforma de Disney+.

¿Cómo seguir la CONMEBOL Libertadores por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quedate atento a la gran novedad que llega ahora en septiembre con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a un precio increíble. Del 11 al 27 de septiembre, en Argentina podés registrarte a Disney+ a partir de $3.490 durante los próximos cuatro meses.

Con tu registro, ya tenés acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel, documentales y series premiadas de National Geographic.

Descubrí qué más puedes encontrar en Disney+

Descubrí más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en septiembre. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la nueva serie de Marvel, los Thunderbolts* (o mejor dicho, Los Nuevos Vengadores), el estreno de la animación Elio, de Pixar, y también la segunda temporada de la serie High Potential.