La otra lista de convocados: estos son los seleccionados que representarán a la hinchada

En días de anuncios de listas, Buscapina también realizó un anuncio importante de cara a la máxima cita del fútbol.

Buscapina anunció a los convocados de la “Selección de Panzas”, el equipo de hinchas que representará la pasión argentina en las tribunas de Estados Unidos. Luego de una campaña que convocó a fanáticos de todo el país, la marca eligió a las 11 panzas que vivirán una experiencia única en suelo norteamericano.

La propuesta invitó a los argentinos a mostrar cómo viven el fútbol desde la panza: la previa, los rituales, los festejos, el aguante, el estrés y todas esas sensaciones que aparecen cada vez que juega la Albiceleste. A través de redes sociales, miles de hinchas compartieron sus historias para intentar ganarse un lugar en este gran equipo de representantes.

Los 11 seleccionados viajarán a Estados Unidos para vivir la experiencia desde adentro, acompañando a la Selección y llevando consigo el aliento de todo un país. La campaña busca reflejar, con humor e identidad futbolera, esa conexión tan argentina entre el cuerpo, la emoción y la pasión por los colores.

Sin embargo, en este equipo aún falta un seleccionado, pero para eso aún falta. Mientras tanto, te presentamos a algunos de los convocados para este selecto grupo que nos representarán a todo un país en Estados Unidos. Pasen y vean…