Tragedia en un Fan Fest del Mundial 2026: un muerto y un herido grave tras un tiroteo en California

El hecho ocurrió en San Pedro Square, uno de los espacios oficiales para aficionados en San José, mientras la policía investiga el ataque y refuerza las medidas de seguridad en torno a la Copa del Mundo.

Un tiroteo registrado durante la noche del domingo en San Pedro Square, uno de los Fan Fest oficiales del Mundial 2026, ubicados en la ciudad de San José, California, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida, según informaron las autoridades locales, que ya iniciaron una investigación por homicidio.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de North Market Street y West Santa Clara Street, una de las principales zonas de reunión para los aficionados en el Área de la Bahía de San Francisco. De acuerdo con la Policía de San José, los agentes acudieron al lugar tras recibir múltiples alertas por disparos. “Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida”, indicó la fuerza de seguridad mediante un comunicado oficial.

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Al momento del episodio no se estaba transmitiendo ningún encuentro del Mundial en las pantallas gigantes del Fan Fest, ya que el único partido programado para esa jornada (Canadá 1-0 Sudáfrica) había finalizado varias horas antes. Tras el ataque, la zona fue completamente acordonada y las autoridades cerraron varias calles aledañas mientras trabajaban los peritos y continuaban las tareas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en un fan fest del Mundial en San José, California.



📹 Vía @Reuters pic.twitter.com/3KmaMWUfFH — Corta (@somoscorta) June 29, 2026

Según reportó la agencia Reuters, el operativo desplegó una importante presencia policial y de servicios de emergencia. Además, una integrante del personal de seguridad del sector, que pidió preservar su identidad, describió que una de las víctimas “todavía gemía y se quejaba” mientras esperaba asistencia médica, y aseguró que presentaba abundante sangre en la zona del cuello y la parte superior de la espalda.

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La seguridad vuelve a estar en la mira del Mundial 2026

El episodio reaviva la preocupación por la seguridad alrededor de la Copa del Mundo de en Estados Unidos. Es que desde el inicio del certamen ya se registraron distintos hechos violentos en ciudades vinculadas a la competencia. Vale recordar que nueve personas resultaron heridas cerca de la concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City, antes del inicio del torneo. Días después, una persona murió y varias sufrieron heridas en una serie de tiroteos ocurridos en esa misma ciudad.

La seguidilla continuó el 21 de junio, cuando cinco personas fueron baleadas y otra apuñalada durante los festejos por el empate entre Cabo Verde y Uruguay en Brockton, Massachusetts. Más recientemente, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala durante las celebraciones por la clasificación del seleccionado caboverdiano a la fase eliminatoria.

Tras el suceso de este domingo, el cronograma marca que San José, al ser una de las sedes oficiales, este miércoles volverá a recibir actividad cuando albergue el encuentro de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el móvil del ataque y dar con el o los responsables del tiroteo.

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