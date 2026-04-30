Tu panza puede llevarte a Estados Unidos

Buscapina lanzó “La Selección de Panzas”, una campaña que conecta de lleno con la pasión del hincha argentino y propone una experiencia única: llevar a once fanáticos a vivir el fútbol en Estados Unidos.

Con el enorme Ángel Di María como director técnico, la iniciativa busca encontrar a esos fanáticos que sienten cada partido a través de su panza y que están listos para representar al país. El ídolo de la Selección se encargará de elegir al equipo de las mejores 11 panzas argentinas para ver la fiesta del fútbol.

Bajo el concepto “viví el fútbol sin dolor de panza”, la marca construye un relato cercano, apelando a esos momentos de estrés que atraviesa cualquier fanático en la previa y durante el partido. La convocatoria ya está abierta y vos podés ser uno de los 11 en este equipo especial.

¿Cómo hago para ser parte de las 11 Panzas de Argentina?

Participar de la convocatoria de Buscapina para viajar a Estados Unidos es muy fácil:

Subí a tu IG un reel de máximo 30 segundos contando por qué tu panza siente el fútbol más que nadie. ¡Acordate de seguir y etiquetar a @buscapina desde un perfil público! Y agregar el hashtag #Busca11Panzas

Llená el formulario en la web de www.buscapina.com/es-ar

Prepará tu panza para la convocatoria para poder ser parte de una Selección única.