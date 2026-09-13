Del Potro analizó a Sinner y Alcaraz: “Jannik me hace acordar a Djokovic y Carlos es un ser especial”

La Torre de Tandil, que vive el US Open 2026 como comentarista, dejó en claro que no se ve como entrenador en un corto plazo.

Una de las grandes novedades de este US Open 2026 fue la inclusión de Juan Martín Del Potro en el equipo de trabajo de ESPN. La Torre se sumó como comentarista en la segunda semana y le tocó trabajar en algunos partidos maratónicos. El último Grand Slam del año tendrá a Ben Shelton y Alexander Zverev en el duelo definitivo y Delpo será uno de los encargados de llevar adelante la transmisión.

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En diálogo con Corriere della Sera, Juan Martín Del Potro habló de su presente, fue consultado por las figuras de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, reveló por qué no piensa en ser entrenador, al menos en un corto plazo, y también se refirió a una de las grandes promesas del circuito, el español Rafael Jódar.

Delpo habló de Sinner

Juan Martín Del Potro dijo sobre Jannik Sinner: “Jannik me recuerda muchísimo a Djokovic por sus características. La elasticidad, la velocidad, la solidez desde el fondo de la pista y su inteligencia”. Cabe recordar que el italiano no participó de los últimos torneos por una inflamación tendinosa extraarticular en la rodilla derecha.

Jannik Sinner en Wimbledon. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Delpo de Carlos Alcaraz?

Por su parte, Carlitos regresó al circuito en este US Open tras cuatro meses y llegó a los cuartos de final, instancia en la que cayó ante Ben Shelton en un partido maratónico a cinco sets. Delpo dijo sobre el español: “Carlitos es un ser especial, tiene algo más: la empatía y la capacidad que posee para conectar con la gente. Tiene sangre latina y una sonrisa capaz de conquistar a cualquiera”.

Carlos Alcaraz en el US Open 2026. (Foto: Getty).

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Rafa Jódar y por qué no sería entrenador

Delpo se refirió a Rafa Jódar, una de las grandes promesas del tenis que en su primera temporada ya fue campeón ATP: “Me gusta mucho Rafa Jódar. Es alto, sólido desde el fondo de la pista y tiene una buena combinación entre servicio y derecha. Creo que tiene un potencial enorme”.

Por otro lado, contó que por el momento no quiere ser entrenador: “He recibido ofertas de jugadores de primer nivel, pero todavía no estoy preparado. Como jugador sufrí demasiado con los viajes, los aviones y los desplazamientos lejos de casa. No me veo retomando ese estilo de vida“.

DATOS CLAVE

Juan Martín Del Potro comentó partidos para ESPN en el US Open 2026.

comentó partidos para ESPN en el US Open 2026. Jannik Sinner fue comparado con Novak Djokovic por Juan Martín Del Potro.

fue comparado con Novak Djokovic por Juan Martín Del Potro. Carlos Alcaraz cayó ante Ben Shelton en cuartos del US Open tras cinco sets.