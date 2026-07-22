Djokovic contó por qué Sinner y Alcaraz le recuerdan a su yo del pasado

A pesar de tener 39 años, Nole sigue dando batalla en los grandes escenarios, aunque le cuesta competir contra los dos mejores del momento.

Cada día que pasa, la figura de Novak Djokovic es todavía más grande. El serbio, máximo ganador de títulos de Grand Slam, podría estar disfrutando junto a su familia, pero a sus 39 años sigue dando que hablar en la elite del tenis. A sus 39 años, Nole elige de manera certera cómo llevar adelante su calendario y solamente juega los torneos más importantes para llegar de la mejor manera posible a los Majors.

El sueño de ganar su Grand Slam númreo 25 sigue vigente, aunque él bien sabe que depende de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos jugadores dominantes de los últimos años. El serbio tuvo grandes actuaciones en sus últimas presentaciones, inclusive jugó un gran partido ante Sinner en la semifinal de Wimbledon, pese al resultado final que fue 6/4, 6/4 y 6/4 para el italiano.

Djokovic analizó su presente con Sinner y Alcaraz en el circuito

En diálogo con TNT Sports, Novak Djokovic afirmó: “Yo también llegué, diferente. Éramos tres, todos diferentes. Y ahora que Alcaraz y Sinner son la fuerza dominante en el tenis, estos dos me recuerdan mucho a mí mismo. Me digo ‘estoy jugando contra mi yo de hace 10 y 15 años’, y me duele sentir eso en la pista. O sea, sé cómo descifrar el código, ¿pero podré hacerlo?”.

Djokovic y Sinner en la semifinal de Wimbledon 2026. (Foto: Getty).

“Se trata de encontrar siempre nuevas formas de motivarse, de inspirarse para ser mejor, y las rivalidades son buenas. Son importantes. Así que siempre hay que encontrar a alguien entre el público o en la cancha que te impulse a superarte“, completó Nole.

¿Qué se le viene a Nole?

Luego de su gran actuación en Wimbledon, Nole se trasladó a Estados Unidos y allí realizará la preparación para el US Open. Se estima que únicamente juegue el Masters 1000 de Cincinnati antes de iniciar su camino en el cuarto Grand Slam del año.

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