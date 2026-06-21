Francisco Cerúndolo ganó el ATP 500 de Queen´s y llega afilado a Wimbledon

El argentino se impuso en el césped británico a Tommy Paul en tres sets y conquistó el título más importante de su carrera.

Históricamente, para los tenistas argentinos el césped siempre fue la superficie más compleja. En Sudamérica no es habitual que haya canchas de este estilo y por tal motivo, muchos comienzan a competir allí una vez que se acercan al profesionalismo. Para Francisco Cerúndolo pareciera no ser gran problema ya que este domingo consiguió su segundo título en hierba. El argentino se coronó en Queen´s tras superar a Tommy Paul por 6/7, 6/4 y 6/3.

De esta manera, Francisco Cerúndolo obtuvo el título más importante de su carrera ya que Queen´s es un ATP 500 y, hasta el momento, el argentino había ganado cuatro títulos de la categoría 250. Más allá de las jerarquías de los torneos, para Fran es una victoria que lo ubica como un rival a tener en cuenta en Wimbledon.

Fran Cerúndolo sumó a Nicolás Massú a su equipo de trabajo. (Foto: Getty).

¿Cuándo empieza Wimbledon?

Luego de una semana que tuvo el epicentro del circuito masculino en Queen´s y Halle, ahora la actividad pasa a Eastbpourne y Mallorca, en lo que serán dos certámenes en paralelo que se disputan en césped y sirven como tramo final en la preparación de lo que será Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que jugará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

Los títulos de Francisco Cerúndolo

ATP 250 de Bastad 2022 (polvo de ladrillo)

ATP 250 de Eastbourne 2023 (césped)

ATP 250 de Umag 2024 (polvo de ladrillo)

ATP 250 de Buenos Aires 2026 (polvo de ladrillo)

ATP 500 de Queen´s 2026 (césped)

Cerúndolo celebra en el césped de Queen´s. (Foto: Getty).

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