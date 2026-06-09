Con Djokovic, Federer y Nadal, Rafa Jódar armó a su tenista ideal

Pocos tenistas generaron tanto impacto este año como lo hizo Rafa Jódar, el español comenzó a jugar como profesional en este 2026 y luego de una muy buena participación en Roland Garros escaló al puesto número 23 del ranking de la ATP.
Rafa Jódar dialogó con Marca, Rafael Jódar armó a su tenista ideal. El español debió elegir al jugador con mejor saque, mejor derecha, mejor revés, mejor volea y mejor mentalidad. Como era de esperar, en tres de esos ítems se quedó con el Big 3, mientras que sumó a Isner y Alcaraz en los dos restantes.
Jódar cayó antes Zverev por los cuartos de final de Roland Garros. (Foto: Getty).
El jugador ideal, según Rafa Jódar
- Saque: John Isner
- Derecha: Carlos Alcaraz
- Revés: Novak Djokovic
- Volea: Roger Federer
- Mentalidad: Rafael Nadal
¿Qué se le viene a Rafa Jódar?
El español afrontará su primera gira de césped como profesional. Jódar ya demostró que es muy fuerte en polvo de ladrillo y también en canchas duras, pero todavía no se sabe cómo juega en césped. Lo positivo es que tiene muchos puntos por delante por ganar y podría escalar fuertemente en el ranking si le va bien en Wimbledon.
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DATOS CLAVE
- Rafa Jódar escaló al puesto número 23 del ranking ATP en este 2026.
- El tenista Rafa Jódar armó a su jugador ideal en diálogo con Marca.
- Jódar eligió miembros del Big 3, Isner y Alcaraz para su tenista ideal.