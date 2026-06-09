Con Djokovic, Federer y Nadal, Rafa Jódar armó a su tenista ideal

El español escaló al puesto 23 del ranking de la ATP después de una gran participación en Roland Garros, donde cayó ante Zverev.

Pocos tenistas generaron tanto impacto este año como lo hizo Rafa Jódar, el español comenzó a jugar como profesional en este 2026 y luego de una muy buena participación en Roland Garros escaló al puesto número 23 del ranking de la ATP.

Rafa Jódar dialogó con Marca, Rafael Jódar armó a su tenista ideal. El español debió elegir al jugador con mejor saque, mejor derecha, mejor revés, mejor volea y mejor mentalidad. Como era de esperar, en tres de esos ítems se quedó con el Big 3, mientras que sumó a Isner y Alcaraz en los dos restantes.

Jódar cayó antes Zverev por los cuartos de final de Roland Garros. (Foto: Getty).

El jugador ideal, según Rafa Jódar

Saque: John Isner

John Isner Derecha: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz Revés: Novak Djokovic

Novak Djokovic Volea: Roger Federer

Roger Federer Mentalidad: Rafael Nadal

¿Qué se le viene a Rafa Jódar?

El español afrontará su primera gira de césped como profesional. Jódar ya demostró que es muy fuerte en polvo de ladrillo y también en canchas duras, pero todavía no se sabe cómo juega en césped. Lo positivo es que tiene muchos puntos por delante por ganar y podría escalar fuertemente en el ranking si le va bien en Wimbledon.

DATOS CLAVE

Rafa Jódar escaló al puesto número 23 del ranking ATP en este 2026.

escaló al puesto número 23 del ranking ATP en este 2026. El tenista Rafa Jódar armó a su jugador ideal en diálogo con Marca.

armó a su jugador ideal en diálogo con Marca. Jódar eligió miembros del Big 3, Isner y Alcaraz para su tenista ideal.