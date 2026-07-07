“Es un director de Hollywood que escribe la historia con sus pies”: Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry idolatraron a Messi

Lionel Messi lideró a Argentina a una histórica remontada en la Copa del Mundo. Fue victoria 3 a 2 para la albiceleste contra Egipto, luego de estar abajo por 2 a 0 a los 79 minutos de juego. Sin embargo, un centro/asistencia de Messi y un gol del capitán en menos de cuatro minutos igualó el encuentro, antes de que Enzo Fernández completara la remontada.

Messi se terminó llevando el premio al MVP del partido, el mejor jugador de un partido increíble, en el que pasó más de 75 minutos desconectado del partido, fallando un penal y perdiendo más de una decena de pelotas, pero en el que terminó siendo clave. Y eso lo notaron Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry, ambos comentaristas hoy para FOX, quienes cayeron rendidos a los pies de Lionel.

Messi fue el MVP del partido de octavos de final. (Getty)

“Lo que pasó con él es que nos recordó que es humano. Y luego nos recordó que no es humano“, comenzó Henry en su análisis, apenas terminado el partido. “Jugué con él y lo que pasa con Leo es que no tienes que despertar a la bestia. He visto lo que pasa cuando lo haces.”

“Es imparable. Cuando se pone así es muy difícil de parar. Es un jugador que cuando su equipo lo necesita, eleva su juego. Jugó 120 minutos el otro día y sigue cambiando el partido, sigue elevando su nivel. He jugado con grandes, Zidane, Ronaldinho… Pero con él, y no me avergüenza decirlo, he estado en la cancha cuando convirtió un gol y he tardado uno o dos segundos en reaccionar. No es algo que me haya pasado mucho en mi carrera, pero con él… Es único”, continuó.

Gracias a Messi, Argentina volvió a ganar y está en cuartos de final. (Getty)

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“Parece esas películas de Hollywood, donde el director se pasa con el guion, pero él sigue lográndolo. Este tipo escribe la historia con sus pies, es irreal“, completó Thierry Henry.

Zlatan Ibrahimovic secundó a Henry: “Cuando se puso en ese modo, nadie pudo detenerlo”

Apenas Henry terminó de hablar, el sueco Zlatan Ibrahímovic siguió por el mismo camino: “Cuando estaba 0-2, puedes ver que algo cambió en él. Tomó el comando del partido, tomó la pelota, se sacó dos hombres de encima y tiró ese centro. Estaba persiguiendo algo, tenía una misión. No quería irse de este torneo“, destacó.

“Metió la asistencia, el gol, y luego alguien más lo terminó ayudando. Pero hizo un cambio, subió una marcha, se convirtió en un animal y nadie lo pudo agarrar. Siguió, siguió y ese es el Messi que he visto, hemos visto y seguimos viendo“, agregó Zlatan. “Puedes ver lo mucho que significa para él, y eso que ya ganó esta copa, lo ganó todo. Puedo sentarme aquí y repasar todo su CV, y se ve perfecto, pero sigue teniendo ese hambre. Eso es impresionante.”

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Messi se convirtió en un animal, aseguró Ibrahimovic. (Getty)

“Hubo un momento en que pensamos que Egipto iba a pasar, y nos gustan esas sorpresas. Pero cuando agarró la pelota y se sacó esos dos hombres de encima, nos miramos con Thierry y pensamos lo mismo. Cuando se puso en ese modo, nadie pudo detenerlo“, completó.

Messi se llevó el premio MVP en 4 de los 5 partidos de esta Copa del Mundo, todos los que jugó como titular, y lleva 8 goles y una asistencia. Es el máximo goleador en la historia de los mundiales, y de este torneo en particular. Con 39 años, y sigue siendo el mismo que Henry y Zlatan conocieron en su mejor momento.

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