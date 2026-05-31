Con 19 años, Rafa Jódar igualó una marca de Nadal, Federer y Djokovic y sueña con su primer Roland Garros

El español se metió en los cuartos de final de Roland Garros en su debut absoluto y quedó en una lista reservada para leyendas.

El tenis español vuelve a ilusionarse con un nuevo apellido. O, mejor dicho, con un nombre que ya empieza a hacer ruido fuerte: Rafa Jódar. El madrileño de apenas 19 años continúa viviendo un Roland Garros soñado y este domingo se llevó todos los flashes al remontarle el partido a su compatriota Pablo Carreño Busta para clasificarse a los cuartos de final en su primera participación absoluta en París. Ahora, el próximo desafío será nada menos que Alexander Zverev.

Después de caer en los dos primeros sets, el joven español reaccionó con autoridad y terminó imponiéndose por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2 sobre el ex número 10 del mundo. La remontada no solo confirmó el enorme presente del campeón del ATP 250 de Marrakech, sino que además lo metió en una lista reservada para nombres pesados de la historia reciente del tenis.

La marca que lo une a Nadal, Federer y Djokovic

Con esta clasificación, Jódar se convirtió en el octavo adolescente en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros en el siglo XXI. Antes que él lo habían conseguido Roger Federer en 2001, Rafael Nadal en 2005, Novak Djokovic en 2006, Ernests Gulbis en 2008, Jannik Sinner en 2020, Carlos Alcaraz en 2022 y Holger Rune también en 2022. Privilegiado como pocos.

Rafa Jódar celebra su victoria ante Carreño Busta y ya espera por Zverev (Getty Images).

Pero hay otro dato que alimenta todavía más la ilusión española. Jódar es apenas el tercer tenista de su país que alcanza los cuartos de final de Roland Garros en su debut absoluto en el cuadro principal. Los otros dos fueron Juan Carlos Ferrero en el año 2000 y Rafael Nadal en 2005. ¿La coincidencia? Ambos terminaron levantando el trofeo en París.

El nuevo nombre que ilusiona al tenis español

El contexto potencia aún más lo conseguido por el nacido en Leganés. Con Nadal ya retirado y Carlos Alcaraz ausente por lesión, el tenis español encontró una nueva bandera inesperada en la capitan francesa. De hecho, gracias al pibe emergente, España mantendrá la racha de tener al menos un representante masculino en cuartos de final de Roland Garros en 33 de las últimas 34 ediciones.

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Además, el presente del español no parece ser casualidad. En los últimos meses conquistó Marrakech y firmó actuaciones destacadas en Barcelona, Madrid y Roma, acumulando la mayor cantidad de victorias sobre polvo de ladrillo en toda la temporada. Su irrupción fue tan impactante que ya escaló virtualmente hasta el puesto 22 del ranking ATP.

Ahora, el desafío será todavía mayor. El martes, por los cuartos de final, enfrentará al alemán Zverev, número 3 del mundo, finalista de la edición 2025 y actual máxima estrella que sigue con vida en la competición. Como si fuera poco, se tratará de la primera vez de Jódar sobre la Philippe Chatrier, la cancha central de Roland Garros. Y aunque el reto parece gigante, en España ya empiezan a mirar esos antecedentes de Ferrero y Nadal como una señal para soñar.

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