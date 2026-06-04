Matteo Arnaldi, el 104 del mundo sin títulos que quiere dar el golpe en Roland Garros

Con la baja de Carlos Alcaraz, la derrota de Jannik Sinner en segunda ronda y la caída de Novak Djokovic, se sabía que Roland Garros iba a tener sorpresas en las instancias finales. Alexander Zverev se estableció como máximo candidato al título -y así sigue siendo- pero en semifinales lo acompañan tres tenistas que no estaban en los papeles de nadie para quedarse con el Major parisino: Flavio Cobolli, Jakub Mensik y, el más inesperado es Matteo Arnaldi.

Matteo Arnaldi, de 25 años, está ante la oportunidad de su vida en París y lo sabe. Tras eliminar a Matteo Berrettini en cuartos de final -7/5, 5/2 y abandono-, Arnaldi se medirá ante otro compatriota por las semifinales de Roland Garros. El próximo viernes jugará contra Flavio Cobolli por un lugar en la final.

Número 104 del mundo y sin títulos a nivel ATP

Matteo Arnaldi ingresó a Roland Garros siendo el número 104 en el ranking de la ATP, pero eso cambiará drásticamente el próximo lunes. Actualmente, en el ranking en vivo está en la posición número 34, pero si le gana a Cobolli escalará varias posiciones más. Un detalle no menor es que Arnaldi todavía no ganó ningún título a nivel ATP.

Matteo Arnaldi. (Foto: Getty).

El camino de Arnaldi a semifinales

Primera ronda: 6/7, 6/37/6 y 6/3 vs. Tallon Griekspoor

6/7, 6/37/6 y 6/3 vs. Tallon Griekspoor Segunda ronda: 7/6, 5/7, 6/3 y 6/2 vs. Stefanos Tsitsipas

7/6, 5/7, 6/3 y 6/2 vs. Stefanos Tsitsipas Tercera ronda: 6/4, 6/7, 5/7, 6/4 y 7/6 vs. Raphael Collignon

6/4, 6/7, 5/7, 6/4 y 7/6 vs. Raphael Collignon Cuarta ronda: 7/6, 6/7, 3/6, 7/6 y 6/4 vs. Frances Tiafoe

7/6, 6/7, 3/6, 7/6 y 6/4 vs. Frances Tiafoe Cuartos de final: 7/5, 5/2 y abandono vs. Matteo Berrettini

La palabra de Cobolli tras avanzar a semifinales

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante Berrettini, Arnaldi fue consultado respecto a su actuación en Roland Garros y dijo: “Como dije el primer día, llegué aquí con la idea de jugar muchos partidos y de sentirme bien de nuevo en cancha”.

Publicidad

“Empecé a sentirme bien de nuevo después de los torneos de Cagliari y Roma: gané un poco de confianza en mí mismo y en mi nivel tenístico, porque antes me hacía muchas preguntas y tenía muchas dudas cada vez que saltaba a pista. Lo cierto es que me he sentido mejor cuanto más avanzaba en el torneo. Hay un poco de cansancio, está claro, pero estoy recuperando confianza y lo que me faltaba antes era jugar”, agregó..

Así se jugarán las semifinales de Roland Garros

Jakub Mensik vs. Alexander Zverev

Matteo Arnaldi vs. Flavio Cobolli

DATOS CLAVE

Matteo Arnaldi de 25 años avanzó a las semifinales del torneo Roland Garros .

de 25 años avanzó a las semifinales del torneo . El tenista Matteo Arnaldi jugará el próximo viernes la semifinal contra Flavio Cobolli .

jugará el próximo viernes la semifinal contra . El italiano Matteo Arnaldi subirá al puesto número 34 del ranking de la ATP.