Medvedev: “Es genial admirar a Sinner o Alcaraz, pero es más divertido ser fan mío”

El ruso se encuentra en la tercera ronda de Wimbledon y, fiel a su estilo, dejó una curiosa reflexión al ser consultado por el fanatismo en el tenis.

El mundo del tenis tiene a referentes muy distintos y por eso los amantes de este deporte tienen a sus favoritos, arman rivalidades y disfrutan de seguir cada uno de los torneos. Sin lugar a dudas, Daniil Medevedev es uno de los personajes que no pasan inadvertidos.

Pese a haber sido número 1 del mundo y haber conquistado el US Open, su simpatía, su curioso estilo hacen que sea muy querido en líneas generales. Habitualmente, el ruso es elogiado en las redes sociales, una clara muestra del cariño que muchos fanáticos del tenis tienen por él, pese a no ser el jugador más vistoso.

El ruso escapa un poco a las normas del tenis. Se muestra desenvuelto, se enoja, se ríe, se presta a los juegos de la prensa o de los torneos y eso hace que sea de los más naturales de todo el circuito. Daniil inició con el pie derecho su camino en Wimbledon 2026 y ya dejó en el camino a Cilic y Mérida, por lo que el próximo viernes se medirá ante Jan-Lennard Struff por la tercera ronda.

¿Por qué ser fan de Daniil Medvedev?

En diálogo con Tennis Channel, Daniil Medvedev fue consultado por qué alguien debería ser fan de él y su primera reacción fue sorprenderse, pero luego dijo: “No es fácil, ja. Pero esto pasa en todos los deportes. Es muy sencillo ser aficionado de los mejores. Ser fan de Alcaraz o de Sinner debe de ser genial, pero es más divertido ser fan mío“.

Daniil Medvedev. (Foto: Getty).

Además, agregó: “A veces necesitas un poco de picante. Necesitas llevarte alguna decepción para que, cuando todo parezca perdido y de repente mi nivel suba, la felicidad sea mucho mayor. Sentir decepción también nos hace sentirnos vivos”. Por otro lado, en tono de chiste dijo: “Personalmente, yo no querría ser fan mío. Pero creo que puede ser una experiencia genial”.

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