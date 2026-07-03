Lisandro Martínez habló luego de la victoria de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial: “Está bueno que pasen estas cosas”

En el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a la Selección de Cabo Verde y de esta manera clasificó a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a la Selección de Egipto, que viene de eliminar a Australia.

Luego de esta victoria, Lisandro Martínez, defensor central que asistió a Messi para el primer gol y convirtió el segundo, habló con los medios y allí no solo destacó el partido que realizó Cabo Verde, sino que también se deshizo en elogios para sus compañeros.

“La resiliencia del equipo, nunca abandonar y bajar los brazos. Luchamos hasta el final, no hay que confiarse. Ellos hicieron un excelente partido, para felicitarlos. Dos equipos dejaron todo y creo que fuimos justos vencedores. Estoy muy feliz y orgulloso del equipo”, inició sobre su análisis del partido.

Siguiendo por la misma línea, elogió el rendimiento que tuvo el rendimiento africano, que jugó los 16avos de final por primera vez en su carrera: “Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo. Eso hacen los detalles”.

Además, destacó qué importancia tiene esta victoria para el equipo pensando en los próximos partidos: “Sin dudas, creo que estamos preparados para todos y está bueno que pasen estas cosas. A veces hay que sufrir y ponernos a prueba. Hoy lo hicimos de la mejor manera”.

Y cerró, poniendo mesura a su rendimiento: “Solamente me preocupo con que no me hagan goles. Me voy descontento por eso, pero ganamos. Le dimos una alegría a la gente, vino mi familia, mi mamá que no veía hace mucho”.

Publicidad

Datos claves