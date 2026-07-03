Si Argentina gana, dónde y contra quién juega por los octavos de final del Mundial 2026

La albiceleste busca meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo y seguir su camino a la defensa de título.

La Selección Argentina enfrenta este viernes a Cabo Verde en Miami, en lo que será uno de los últimos partidos de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. El objetivo de la vigente campeona del mundo es continuar en la búsqueda del bicampeonato y reafirmar lo hecho en Qatar, a finales del 2022.

Y, de clasificar a la próxima ronda, lo que le espera en octavos de final es un partido contra un duro rival como lo es el seleccionado africano de Egipto, que venció por penales a Australia en 16avos de final. De ganar ante Cabo Verde, la Selección Argentina jugará los octavos de final contra Egipto, el próximo martes 7 de julio en Atlanta.

Egipto le ganó a Australia en 16avos y será rival de Argentina, en caso de que la Selección pase de ronda. (Getty)

Egipto se impuso a Australia por 4 a 2 en los tiros desde los 12 pasos, luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos de partido y tiempo extra. El seleccionado africano llegó a esta instancia por primera vez en su historia, y lo consiguió tras terminar segundo en el Grupo G, igualado en 5 puntos con Bélgica, ganador del grupo.

Hasta el momento, Egipto se encuentra invicto en esta Copa del Mundo, trasproducto de una victoria por 3 a 1 ante Nueva Zelanda y tres empates por 1 a 1: contra Bélgica, Irán y el reciente encuentro vs. Australia.

Es la primera vez que Egipto llega a octavos de final de un Mundial. (Getty)

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Cuadro del Mundial 2026