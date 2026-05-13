El escocés ya había tenido su estreno como coach en 2025 con Nole, el máximo ganador de títulos de Grand Slam.

El tenis británico tiene su gran esperanza entre los hombres con Jack Draper y con las mujeres como Emma Raducanu. Atrás quedaron los tiempos de jugadores de la talla de Tim Henman o Andy Murray, ahora el foco está puesto en estos jóvenes que ya tuvieron grandes resultados, pero que no lograron establecerse.

En el caso de Jack Draper -semifinalista del US Open 2024 y ganador de Stuttgart, Viena e Indian Wells- las lesiones le impidieron competir como él quiere. El ex número 4 del mundo aspira a volver a las canchas en las próximas semanas y pensando en Wimbledon realizó una incorporación clave a su equipo: Andy Murray será su entrenador.

¿Cuándo empieza Wimbledon?

El foco del mundo del tenis actualmente está en el Masters 1000 de Roma, luego llegarán los torneos de Hamburgo y Ginebra y una semana más tarde será Roland Garros. Una vez que concluya la actividad en la capital francesa, la superficie principal pasará a ser césped.

Habrá tres semanas de preparación en hierba antes del comienzo de Wimbledon, el Grand Slam más histórico de todos. En este 2026 se celebrará entre el 29 de junio y 12 de julio en el All England Club. No solamente se espera el regreso de Draper, sino también el de Carlos Alcaraz, que se perdió gran parte de la gira europea de polvo de ladrillo por una lesión.

Jack Draper. (Foto: Getty).

Murray sabe lo que es ganar en casa

A lo largo de su exitosa carrera, la cual se vio interrumpida varias veces por lesiones importantes, Andy Murray conquistó tres títulos de Grand Slam y dos de ellos fueron en Gran Bretaña, el restante en el US Open 2012. Los dos que ganó en Wimbledon fueron en 2013 y 2016. En su primer título en el All England le ganó a Novak Djokovic, mientras que en la segunda fue contra Milos Raonic.

Publicidad

DATOS CLAVE