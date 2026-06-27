Un reciente campeón, dos debutantes y un esperado regreso: así quedó el cuadro principal de los argentinos en Wimbledon

Habrá 11 argentinos en el cuadro principal: Francisco Cerúndolo llega después de ganar Queen´s y Nadia Podoroska utilizará su ranking protegido.

Este lunes 29 de junio comenzará el Grand Slam más antiguo del mundo, en su edición 139°. Wimbledon tendrá nada menos que 11 argentinos en su cuadro principal, 9 en el de hombres y dos en el de mujeres, con algunos regresos, otros debuts y un título a estrenar: Francisco Cerúndolo llega a Londres tras haber conquistado el ATP 500 de Queen’s.

Sin Carlos Alcaraz, Los grandes flashes apuntarán a Jannik Sinner (1° del ranking ATP y ganador de Roland Garros), Alexander Zverev (3°) y Novak Djokovic (8°), y por el lado de las mujeres la atención estará centrada en Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam y quien regresará a los courts por invitación tras cuatro años de ausencia, a los 44 años.

Este torneo, el tercero de los grandes que se juegan en el año, tuvo dos finalistas argentinos en la historia: el último fue David Nalbandian en el 2002, cayendo ante Lleyton Hewitt en sets corridos. La inolvidable Gabriela Sabatini también tuvo su chance en 1991, cuando cayó ante Steffi Graf en un partido infartante y en la que tuvo claras chances de ganar. En dobles, Javier Frana y Horacio Zeballos también se quedaron en la puerta de lograr el título en el césped londinense.

Wimbledon comienza su acción el lunes 29 de junio. Foto Wimbledon.

Para esta edición, quien llega mejor parado en ranking y resultados es Francisco Cerúndolo (21°) quien se convirtió el pasado fin de semana en el primer argentino en lograr el título en Queen’s, tras vencer al estadounidense Tommy Paul. Así, además, consiguió su primer ATP500. Un dato curioso: su primer título en esa superficie fue en el 2023, en Eastbourne y ante el mismo rival.

El debut de Fran será el martes 30 ante el español Jaume Munar (44°) rival al que supera 3-2 en el historial. El mismo día también se estrenará el segundo mejor argentino: Tomás Etcheverry (32°) irá frente al italiano Lorenzo Sonego (72°).

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El lunes serán varios los argentinos que saldrán a los courts en el primer día de torneo. Marco Trungelliti (94°) se enfrentará ante el estadounidense Martin Damm (105°); Juan Manuel Cerúndolo (45°) debutará con el español Alejandro Davidovich Fokina (25°); Sebastián Báez (56°) irá con el alemán Jan-Lennard Struff (77°); y Camilo Ugo Carabelli (57°) se medirá con el español Daniel Mérida (85°).

El martes, además de Cerúndolo y Etcheverry, Mariano Navone (38°) tendrá una dura parada ante el italiano Flavio Cobolli (10°), finalista en Roland Garros. Y también jugarán los dos debutantes argentinos en el cuadro principal de Wimbledon: Thiago Tirante (54°) se enfrentará al húngaro Fabián Marozsán (62°) y Román Burruchaga (66°) se cruzará con el australiano Alex de Minaur (6°).

En el dobles también habrá acción argentina: Andrés Molteni jugará en pareja con el brasileño Marcelo Melo; Guido Andreozzi con el francés Manuel Guinard; Tomás Etcheverry con el también argentino Mariano Kestelboim; Marcos Trungelliti irá en dupla con el peruano Ignacio Buse; Camilo Ugo Carabelli con el español Daniel Mérida; Thiago Tirante irá con Román Burruchaga, los hermanos Cerúndolo harán dupla; Mariano Navone estará acompañado por el paraguayo Daniel Vallejos y por supuesto Horacio Zeballos compartirá court con Marcel Granollers (debutarán el miércoles).

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El regreso de Podoroska

Podoroska ya está en Wimbledon. Foto Nadia Podoroska.

Nadia Podoroska viene asomando de a poco después de más de un año sin jugar. En este 2026 comenzó nuevamente a ganar rodaje en torneos menores, ganando el W15 de Madrid y el W35 de San Gregorio, hace apenas dos semanas. La ex36 del ranking de la WTA volverá a jugar un torneo de Grand Slam luego de un año y medio, ya que su última participación fue en el Abierto de Australia del 2025.

Utilizando el ranking protegido, la rosarina debutará el martes ante la ucraniana Marta Kostiuk (13°). No será la única argentina: Solana Sierra (56°), que el año pasado alcanzó los octavos de final y fue una de las grandes sorpresas del certamen llegando como lucky loser, irá ante la húngara Anna Bondár (75°). En caso de superarla, en segunda ronda la esperará la estadounidense Coco Gauff.

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El cuadro argentino

Francisco Cerúndolo (21°) vs. Jaume Munar (ESP / 60°)

Tomás Etcheverry (32°) vs. Lorenzo Sonego (ITA / 50°)

Mariano Navone (38°) vs. Flavio Cobolli (ITA / 10°)

Juan M. Cerúndolo (45°) vs. Alejandro Davidovich Fokina (ESP / 34°)

Thiago Agustín Tirante (54°) vs. Fabian Marozsan (HUN / 42°)

Sebastián Báez (56°) vs. Jan-Lennard Struff (GER / 35°)

Camilo Ugo Carabelli (57°) vs. Daniel Mérida Aguilar (ESP / 312°) (Qualy)

Román Andrés Burruchaga (66°) vs. Alex de Miñaur (AUS / 5°)

Marco Trungelliti (94°) vs. Martin Damm Jr. (USA / 140°) (Qualy)

Solana Sierra (56°) vs. Anna Bondár (HUN / 75°)

Nadia Podoroska (594°) vs. Marta Kostyuk (UKR / 15°)

47 Grand Slams entre los dos. Serena y Novak. Foto Wimbledon.

El cuadro principal

Jannik Sinner (1°) vs. Miomir Kecmanović (SRB / 51°)

Alexander Zverev (2°) vs. Alexander Blockx (BEL)

Novak Djokovic (7°) vs. Yibing Wu (CHN / 115°)

Daniil Medvedev (8°) vs. Marin Čilić (CRO / 51°)

Taylor Fritz (6°) vs. Jack Draper (GBR / 28°)

Félix Auger-Aliassime (3°) vs. Alexander Shevchenko (KAZ / 59°)

Ben Shelton (4°) vs.Otto Virtanen (FIN/Qualy)

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Aryna Sabalenka (1°) vs. Teodora Kostović (SRB / Qualy)

Elena Rybakina (2°) vs. Loïs Boisson (FRA)

Iga Swiatek (3°) vs. Taylor Townsend (USA)

Serena Williams (Invitada) vs. Maya Joint (AUS)