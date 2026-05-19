Carlos Alcaraz no competirá en Wimbledon: “No estoy listo”

El murciano ya se había bajado de la gira de polvo de ladrillo, por lo que tampoco estará en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Carlos Alcaraz comenzó el año de gran manera y fue campeón del Australian Open. Luego no tuvo una buena performance en los Masters 1000 de Estados Unidos -Indian Wells y Miami-, pero llegó a la gira de polvo de ladrillo europea con la ilusión de revalidar algunos títulos. Lamentablemente una lesión le impidió competir más allá del Masters 1000 de Montecarlo, certamen en el cual cayó en la final contra Jannik Sinner.

Con alguna molestia en su brazo derecho, Alcaraz intentó competir en el ATP 500 de Barcelona, inclusive ganó su partido de primera ronda, pero no pudo salir a jugar la segunda para evitar profundizar en su lesión. Tras su retiro, el murciano informó que se bajaría de toda la gira europea de polvo de ladrillo y eso incluyó a Roland Garros, certamen que obtuvo en las últimas dos ediciones.

Alcaraz no jugará en Wimbledon

Este martes, Carlos Alcaraz hizo oficial que se bajará de la gira de césped, en la que iba a competir en el ATP 500 de Queens y también en Wimbledon, pero no podrá hacerlo ya que no se recuperó al 100% de su lesión. Este escenario hace que Jannik Sinner pase a ser el máximo candidato en los próximos dos Grand Slams y también que Novak Djokovic se ilusione con ganar su 25 Major.

Cabe recordar que Carlos Alcaraz padece una tenosinovitis en su muñeca derecha. Desde que se bajó de Barcelona inició su recuperación, pero todavía no se siente al 100% y en este tipo de lesiones no hay que apurar los regresos ya que podrían perjudicarlo y empeorar la situación.

Sinner y Alcaraz tras la última final en el All England. (Foto: Getty).

El comunicado de Carlos Alcaraz

A través de sus redes sociales, el murciano compartió: “Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”.

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