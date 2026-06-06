Mirra Andreeva se coronó campeona de un Roland Garros repleto de sorpresas

Primer título de Grand Slam para la joven de 19 años. Es la cuarta tenista rusa en conquistar el certamen de París. Su rival, Maja Chwalinska, fue la primera en avanzar a la final desde la qualy.

Con tan solo 19 años y habiendo disputado la primera final de Grand Slam de su carrera, Mirra Andreeva se coronó campeona de Roland Garros este sábado tras derrotar en la final a la gran revelación del torneo Maja Chwalinska, única finalista de la historia en avanzar a dicha instancia desde la qualy, en sets corridos, con parciales de 6-3 y 6-2.

En el primer set se notó la inexperiencia de ambas jugadoras en tales instancias y hubo un total de seis quiebres de servicio. Dos fueron para la polaca, que en ninguno de los casos pudo ratificarlo luego con su saque. Cuatro para la rusa, que terminó llevándoselo por 6-3.

Con la misma seguridad que había demostrado en las semifinales ante Marta Kostyuk, Andreeva salió a comerse la cancha en el segundo set. Fue ampliamente superior a su rival, pero pagó caro una mínima duda cuando sacaba 5-1 para partido y terminó cediendo un quiebre que dio mayor dramatismo a la final.

Sin embargo, también dio prueba de haber aprendido a manejar mejor las emociones a lo largo del torneo de París y devolvió gentilezas con un último quiebre al servició de Chwalinska que le permitió conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

Dentro de muchos años vamos a recordar este momento.



El primer Grand Slam de Mirra Andreeva.



Y esto es apenas el comienzo…pic.twitter.com/Ju2VDeGShV https://t.co/mIQG7gfEns — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 6, 2026

Solo cedió un set en todo el torneo

La solidez que hace a Mirra Andreeva merecedora del título en Roland Garros puede justificarse en que solo cedió un set a lo largo de todo el torneo. Fue en segunda ronda que empezó perdiendo por 3-6 ante la española Marina Bassols Ribera, pero se recuperó barriéndola por doble 6-1 para seguir adelante.

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En primera ronda había derrotado por doble 6-3 a Fiona Ferro, en la tercera despachó a Marie Bouzkova por 6-4 y 6-2 y en octavos de final eliminó a Jil Teichmann por 6-3 y 6-2. Fue en cuartos de final que se convenció de que estaba para grandes cosas barriendo a Sorana Cirstea por 6-0 y 6-3; y lo confirmó en semifinales ante Marta Kostyuk, invicta en la temporada de polvo de ladrillo y su verdugo en el Masters de Madrid, a la que se impuso por 6-3 y 6-1.

El histórico Roland Garros de Chwalinska

La polaca Maja Chwalinska se convirtió en la primera jugadora en la historia de Roland Garros en avanzar a la final desde la qualy, que inició jugando como la número 114 del Ranking de la WTA. En esa clasificación, dejó en el camino a Alice Rame, Carole Monnet y Suzan Lammens.

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Ya en el cuadro principal del que participó por primera vez en su carrera, despachó a Zheng Qinwen, Elise Mertens, María Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaya y en semifinales a Daiana Shnaider, que venía de eliminar en cuartos a la número uno del mundo Aryna Sabalenka.