Solana Sierra sigue haciendo historia: el triunfo en su debut absoluto en Roma y el retiro que la favorece en el cuadro

La tenista argentina con mejor ranking venía de hacer octavos de final en Madrid y continúa sacando provecho de la temporada de polvo de ladrillo.

Como había sucedido hace un par de semanas en Madrid, Solana Sierra hizo su estreno absoluto en el cuadro principal del WTA 1000 de Roma con victoria. Este miércoles, en la Cancha 14 del Foro Itálico, se impuso con autoridad a la alemana Tamara Korpatsch en sets corridos, con parciales de 6-3 y 6-1.

La mejor ranqueada de las tenistas argentinas venía de hacer octavos de final en la capital española, dejando en el camino a rivales de peso como Magdalena Frech y Zeynep Zönmez, siendo eliminada por la ex número uno del mundo Karolina Pliskova.

En ese torneo, el retiro de Amanda Ansimimova, número 6 del Ranking de la WTA a quien debía enfrentar en segunda ronda, le abrió muchas más posibilidades en el cuadro principal y algo similar sucederá en Roma con el retiro de la británica Emma Raducanu, campeona del US Open en 2021, que le permitirá medirse en segunda ronda contra una jugadora que proviene de la qualy como la ucraniana Anhelina Kalinina, número 93 del mundo.

Solana Sierra ya habría logrado escalar al puesto 66 del Ranking.

Solana Sierra llegó a la capital italiana en el puesto número 72 del Ranking de la WTA gracias a la actuación en Madrid que le permitió escalar 16 posiciones. Y una nueva victoria en Roma podría dejarla dentro de las mejores 60 jugadoras del mundo.

Báez, el único argentino ganador en el cuadro masculino

En el inicio de la competencia para el cuadro masculino del Masters 1000 de Roma, Sebastián Báez consiguió una gran victoria en dos sets ante el estadounidense Jenson Brooksby (6-3 y 7-6), siendo el único de los argentinos que se presentaron este miércoles que logró avanzar.

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Camilo Ugo Carabelli cayó en tres sets ante el kazajo Aleksandr Shevchenko (3-6, 6-4 y 6-7), mientras que Francisco Comesaña, que ingresó desde la qualy, fue eliminado por el alemán Jan-Lennard Struff por 6-2 y 6-4. Además, Marco Trungelliti cayó después de imponerse 6-0 en el primer set ante el estadounidense Zachary Svajda, que se llevó el segundo parcial por 6-4 y e definitivo en tie break.

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