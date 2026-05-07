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Europa League

Dibu Martínez y Aston Villa son finalistas de la Europa League

El conjunto de Birmingham dio vuelta la serie contra Nottingham Forest con un categórico 4 a 0 y buscará ser campeón europeo.

Aston Villa, finalista de la Europa League
© GettyAston Villa, finalista de la Europa League

Así como entre martes y miércoles se vivieron las semifinales de la Champions League, este jueves le tocó el día a la Europa League. Y el Aston Villa de Dibu Martínez mostró absoluta personalidad, apabullando al Nottingham Forest por 4 a 0 en Villa Park y dando vuelta la serie para meterse en la definición.

El Aston Villa llegaba con una desventaja de 0-1, luego de caer siete días atrás contra el Forest con el penal de Chris Wood. Sin embargo, este jueves desde un primer momento quedó claro que la historia sería diferente. Los villanos fueron absolutos protagonistas del partido en Birmingham, y antes de cerrar el primer tiempo Ollie Watkins abrió el marcador.

Pero la verdadera paliza llegó en el segundo tiempo, primero con un penal del argentino Emiliano Buendía, que ajustició al ex City, Stefan Ortega Moreno, para poner el gol de la clasificación.

El capitán, John McGinn, cerró la goleada con un doblete, sellando el paso de Aston Villa a la final de la Europa League, en la que enfrentará al Friburgo alemán, que venció por 3 a 1 a Sporting Braga, dando vuelta la serie con un 4 a 3 global.

La tercera puede ser la vencida para Aston Villa

El triunfo de este jueves le permitió a Aston Villa llegar a su primera final de competencia europea tras los intentos fallidos de las últimas dos temporadas, con las caídas en semifinales de Conference League en la temporada 2023/24 y cuartos de final de la Champions League pasada.

Curiosamente, en ambas ediciones terminó perdiendo contra el campeón de la competición: Olympiakos en la Conference League y PSG en Champions.

Cuando es la final de la Europa League

Aston Villa y Friburgo jugarán la final de la UEFA Europa League el próximo miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadium, de Turquía.

Síntesis

  • El Aston Villa de Dibu Martínez goleó 4-0 al Nottingham Forest en Villa Park.
  • Ollie Watkins, Emiliano Buendía y John McGinn (x2) anotaron los goles de la clasificación.
  • El equipo inglés enfrentará al Friburgo en la final.
Germán Celsan
Germán Celsan
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