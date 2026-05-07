Dibu Martínez y Aston Villa son finalistas de la Europa League

El conjunto de Birmingham dio vuelta la serie contra Nottingham Forest con un categórico 4 a 0 y buscará ser campeón europeo.

Así como entre martes y miércoles se vivieron las semifinales de la Champions League, este jueves le tocó el día a la Europa League. Y el Aston Villa de Dibu Martínez mostró absoluta personalidad, apabullando al Nottingham Forest por 4 a 0 en Villa Park y dando vuelta la serie para meterse en la definición.

El Aston Villa llegaba con una desventaja de 0-1, luego de caer siete días atrás contra el Forest con el penal de Chris Wood. Sin embargo, este jueves desde un primer momento quedó claro que la historia sería diferente. Los villanos fueron absolutos protagonistas del partido en Birmingham, y antes de cerrar el primer tiempo Ollie Watkins abrió el marcador.

¡¡AH NO, LO QUE HICISTE, EMI!! Buendía armó una jugada TOP y Watkins anotó el 1-0 (1-1 global) de Aston Villa vs. Nottingham Forest.



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Pero la verdadera paliza llegó en el segundo tiempo, primero con un penal del argentino Emiliano Buendía, que ajustició al ex City, Stefan Ortega Moreno, para poner el gol de la clasificación.

"Y FARMEA AURA PARA EL VILLA EMILIANO" ¡BUENDÍA LA CRUZÓ Y MARCÓ EL 2-0 (2-1 GLOBAL) DE ASTON VILLA QUE DA VUELTA LA SERIE VS. NOTTINGHAM FOREST!



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El capitán, John McGinn, cerró la goleada con un doblete, sellando el paso de Aston Villa a la final de la Europa League, en la que enfrentará al Friburgo alemán, que venció por 3 a 1 a Sporting Braga, dando vuelta la serie con un 4 a 3 global.

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La tercera puede ser la vencida para Aston Villa

El triunfo de este jueves le permitió a Aston Villa llegar a su primera final de competencia europea tras los intentos fallidos de las últimas dos temporadas, con las caídas en semifinales de Conference League en la temporada 2023/24 y cuartos de final de la Champions League pasada.

Curiosamente, en ambas ediciones terminó perdiendo contra el campeón de la competición: Olympiakos en la Conference League y PSG en Champions.

Cuando es la final de la Europa League

Aston Villa y Friburgo jugarán la final de la UEFA Europa League el próximo miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadium, de Turquía.

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