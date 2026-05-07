Todos los escenarios de Boca en la Libertadores: encamina la clasificación o queda eliminado

El empate entre Cruzeiro y Universidad Católica lo dejó al Xeneize en la tercera posición y el pase a octavos quedó en riesgo.

Luego de un comienzo prometedor en la Copa Libertadores, Boca cayó en sus últimas dos presentaciones y ahora su futuro es incierto en el certamen más importante del continente. Los de Claudio Úbeda perdieron el pasado martes ante Barcelona en Guayaquil y el empate entre Universidad Católica y Cruzeiro en Chile lo dejó parcialmente tercero en su zona.

Los escenarios del equipo de Úbeda son diversos ya que el Grupo D quedó comprimido. Universidad Católica y Cruzeiro tiene 7 puntos, Boca quedó con 6 y Barcelona cierra la zona con tres unidades. Ante este panorama y con seis puntos en juego, el Xeneize jugará un duelo clave ante Cruzeiro en La Bombonera. Dicho duelo será el 19 de mayo a las 21.30 horas.

El panorama detallado de Boca

Si Boca saca 6 puntos: se clasifica a octavos de final y asegura el primer puesto

Si Boca saca 4 puntos (empate con Cruzeiro y victoria con U Católica): se clasifica a octavos de final

Si Boca saca 4 puntos (triunfo por 2 goles o más ante Cruzeiro y empate con U Católica): se clasifica

Si Boca saca 3 puntos: solamente clasifica si Barcelona le gana o empata con el mismo rival al que Boca le gane

Si Boca saca 2 puntos: solamente se clasifica si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro

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Si Boca saca 1 punto: queda eliminado

Si Boca saca 0 puntos: queda eliminado

Boca cayó 1 a 0 ante Barcelona en Guayaquil. (Foto: Getty).

Así está la tabla del Grupo D de la Copa Libertadores

DATOS CLAVE

El equipo de Claudio Úbeda cayó al tercer puesto del Grupo D con 6 puntos.

cayó al tercer puesto del Grupo D con 6 puntos. Universidad Católica y Cruzeiro lideran actualmente la zona con 7 unidades cada uno.

lideran actualmente la zona con 7 unidades cada uno. Boca enfrentará a Cruzeiro en La Bombonera el 19 de mayo a las 21:30.