Djokovic respaldó a Sabalenka en su idea de boicotear a los Grand Slams

El serbio reaparece en el circuito en el Masters 1000 de Roma con la misión de sumar rodaje pensando en Roland Garros.

El mundo del tenis atraviesa un conflicto de difícil solución: el reparto de dinero en los torneos importantes. Los certámenes que son organizados por la ATP y la WTA suelen entregar aproximadamente un 22% de dinero recaudado, pero los Grand Slams -que se organizan independientemente- dan mucho menos, en torno al 13 o 14%. Esa situación trajo repercusiones entre los mejores tenistas del mundo, que se pusieron de acuerdo para cuestionar la decisión mediante una carta abierta.

Aryna Sabalenka alzó la voz y dejó en claro que podría haber un boicot a los Grand Slams si no revierten su política de repartos del prize money. En las últimas horas, quien respaldó fuertemente a la número 1 del mundo fue Novak Djokovic, que en Roma reaparecerá en el circuito luego de varios meses fuera.

Nole fue consultado por el reclamo de los tenistas que amenazaron con boicotear a los Grand Slams y dijo: “Los jugadores saben que siempre tendrán mi apoyo, y eso es todo. Las nuevas generaciones están llegando y me alegra que haya disposición por parte de líderes de nuestro deporte, como Sabalenka, para dar un paso adelante y entender realmente cómo funciona la política del tenis”.

Además, agregó: “Todos formamos parte del mismo deporte. Todos intentamos elevar el tenis, ya sean jugadores, torneos u organismos rectores. Desafortunadamente, muchas veces hay conflictos de intereses que algunas personas no quieren afrontar. Ahí es donde creo que los jugadores realmente tienen poder”.

Novak Djokovic se entrena en Roma. (Foto: Getty).

Nole cuestiona el poco poder de los jugadores en el Consejo de la ATP

El serbio también se refirió a la situación de los tenistas en el Consejo de la ATP: “Los jugadores dentro del Consejo tienen realmente muy poco poder. Yo estuve ahí. Fui presidente del Consejo durante muchos años. Desde fuera puede parecer que existe poder porque los jugadores eligen representantes, luego existe una junta directiva y toda una estructura, pero todo está diseñado de tal manera que los jugadores no pueden conseguir realmente lo que quieren”.

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“Por eso los mejores jugadores se están uniendo e intentando negociar directamente con los Grand Slams, y creo que ese es el camino correcto. Hay que encontrar maneras de beneficiar a los jugadores”, completó Novak Djokovic.

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