El colombiano se había perdido los últimos cuatro partidos por decisión del Chacho, pero de cara al duelo contra Carabobo volvió a la nómina.

La situación de Kevin Castaño en River no es cómoda. El mediocampista, por el que el club de Núñez invirtió 14 millones de dólares no rindió como se esperaba e inclusive en los últimos encuentros ni siquiera fue convocado por Eduardo Coudet. El volante colombiano está en el ojo de la tormenta y los hinchas ya perdieron la paciencia con él.

Castaño jugó ante Carabobo en el Monumental y luego ni siquiera fue convocado para enfrentar a Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán. Ante esta situación, Bolavip pudo saber en exclusiva que el colombiano le pidió a Coudet una charla para revisar su situación. El entrenador aceptó y por eso se sinceraron.

¿Por qué Castaño le pidió una charla a Coudet?

Kevin Castaño entiende que se juega la convocatoria al Mundial y necesita rodaje o al menos ser considerado. Cabe recordar que Lorenzo lo cita regularmente e inclusive lo llevó a la Copa América 2024, pero la ausencia de minutos y el ni siquiera ser convocado es algo que lo perjudica.

Kevin Castaño. (Foto: Getty).

La respuesta de Coudet

Eduardo Coudet comprendió la situación de Kevin Castaño y por eso optó por citarlo para que viaje a Venezuela para disputar el duelo ante Carabobo por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. Todavía se desconoce si jugará desde el arranque o iniciará en el banco de suplentes.

El entrenador también entiende que el clima está caldeado en el Estadio Monumental con la figura del colombiano y por eso prefirió citarlo para jugar en condición de visitante, donde no será reprobado. Así y todo, Castaño sabe a la perfección que para pelear por un puesto debe mejorar su nivel.

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¿Qué había dicho Coudet de Castaño tras la caída ante Atlético Tucumán?

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Atlético Tucumán en el Monumental, a Coudet le preguntaron por la situación de Kevin Castaño. El Chacho no dudó y dijo: “Están todos tenidos en cuenta. Después es una competencia deportiva”.

“Indudablemente siento que hay otros con mejor nivel. Acá no hay misterio de nada, sino diría que este jugador no juega más conmigo. Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie”, completó Coudet.

DATOS CLAVE

River Plate invirtió 14 millones de dólares en el fichaje del mediocampista Kevin Castaño .

en el fichaje del mediocampista . Eduardo Coudet citó al volante para el partido ante Carabobo en Venezuela por Copa Sudamericana.

citó al volante para el partido ante en Venezuela por Copa Sudamericana. El jugador Kevin Castaño fue excluido de convocatorias ante Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán.