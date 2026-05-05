Aryna Sabalenka: “En algún momento boicotearemos a los Grand Slams”

La número 1 del mundo y muchos de los mejores tenistas de la actualidad se manifestaron en contra del Prize Money de los Majors.

En los últimos días, el mundo del tenis se vio revolucionado por un reclamo importante. Muchos de los mejores jugadores del mundo pusieron el grito en el cielo al enterarse del aumento del Prize Money de Roland Garros, que en este año es de 9,5%. Djokovic, Alcaraz, Sinner, Gauff y Sabalenka, por poner algunos ejemplos, son las caras de este reclamo.

Los Grand Slam actúan por fuera de la ATP, cada uno de los Majors se maneja como considere en lo que respecta a la organización y al reparto de premios. De hecho, son los certámenes que más recaudan, pero de los que menos reparten proporcionalmente.

El porcentaje de dinero que reparten los Grand Slams gira en torno al 13 y 14%, a diferencia de lo que entregan habitualmente los torneos organizados por la ATP y la WTA, que es del 22%. Ante esta situación, Aryna Sabalenka, en la previa de su participación en el WTA 1000 de Roma, se refirió al tema y fue drástica.

¿Qué dijo Sabalenka?

La número 1 del mundo afirmó: “Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores… creo que el show lo ponemos nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Creo que, sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje”.

Aryna Sabalenka. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Solo espero que toda la negociación que estamos teniendo, que en algún momento alcancemos la decisión correcta, la conclusión con la que todos vamos a estar felices. Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos, no hay más”.

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