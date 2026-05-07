Agustín Canobbio: “Es un orgullo que River se fije en mí”

El uruguayo fue consultado respecto a la posibilidad de ser refuerzo del elenco comandado por Marcelo Gallardo.

Mientras el plantel se prepara para la recta final del semestre, en el que buscarán coronar en el Torneo Apertura y avanzar en la Copa Sudamericana, la dirigencia de River junto al entrenador Eduardo Coudet ya se encuentran trabajando en el próximo mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de jerarquía al plantel.

En este sentido, uno de los principales apuntados por el ‘Chacho’ es Agustín Canobbio, a quien ya lo llamó personalmente para manifestarle el deseo de contar con él para la segunda parte de la temporada. El mismo uruguayo, fue consultado por esto y se mostró contento por el interés.

“Es un orgullo que River se fije en mí. Se están fijando en mi trabajo, en mi fútbol y como vengo diciendo, es un orgullo muy grande porque vengo haciendo las cosas bien y vienen cosas lindas por delante“, dijo luego de empate de su equipo ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina.

Siguiendo por la misma línea, le abrió las puertas a la posibilidad de jugar en la Liga Profesional por primera vez en su carrera: “En algún momento se puede dar. Mi papá ya jugó en Argentina y le encanta el fútbol argentino, es un apasionado”.

“Si me llega a llamar Enzo para mí es otro motivo de orgullo”, agregó sobre un posible llamado de Francescoli. Y cerró, mostrando cautela sobre este posible traspaso: “Veremos, no sé. Primero tengo a Fluminense, que es en lo único que tengo que pensar y trabajar”.

“Es un orgullo que #River se fije en mí”

“Si Enzo me llama será motivo de orgullo para mi persona”

“Mi viejo jugó en 🇦🇷 y le encanta el futbol argentino”

Agustín Cannobio, jugador de #Fluminense, en @TyCSports https://t.co/yUHbjWQUHB pic.twitter.com/ynIUipnRKx — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 7, 2026

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Un dato para tener en cuenta es que Canobbio tiene contrato vigente con Fluminense hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que tendrá que darse una negociación formal entre los clubes para llegar a un acuerdo por el delantero de 28 años.

Además de esto, el elenco brasileño lo pagó 6 millones de dólares a principios de 2025, por lo que para desprenderse de él esperarán por una cifra aún mayor. Otro inconveniente para River está en el sueldo del jugador, ya que pocos equipos en Sudamérica pueden costearlo.

Los números de Agustín Canobbio en Fluminense

Desde su llegada al elenco brasileño, el delantero de 27 años lleva disputados un total de 80 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 6 asistencias. Además recibió 22 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5752 minutos en cancha.

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