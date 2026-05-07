El Millonario tomó la determinación de prolongar el vínculo del mediocampista, habitual titular en la consideración de Coudet.

River continúa con su objetivo de blindar a sus mejores jugadores y también a sus jóvenes promesas. En medio de ese panorama, en las últimas horas se aceleró de manera contundente para renovar el contrato de Tomás Galván, mediocampista ofensivo que se ha ganado un lugar de privilegio dentro de la consideración de Eduardo Coudet.

Si bien faltan pulir algunos detalles, según pudo saber BOLAVIP, está todo listo para que el futbolista de 26 años de edad y oriundo de El Talar, provincia de Buenos Aires, extienda su vínculo con la entidad del barrio porteño de Núñez. Sin ningún tipo de dudas, una muy buena noticia para el Chacho y para todos los hinchas Millonarios.

De no mediar ningún imprevisto, la oficialización de la prolongación del contrato de Galván con River se hará efectiva en los próximos días. De este modo, el ex jugador de Defensa y Justicia, Colón, Tigre y Vélez Sarsfield, que hasta ahora tenía vínculo hasta diciembre de 2026, extenderá el mismo por dos temporadas. Es decir, hasta diciembre de 2028.

Al mismo tiempo, Galván, que debutó oficialmente con la camiseta de River allá por mayo de 2021, en pleno Superclásico contra Boca en la Bombonera y por un brote masivo de COVID que afectó al plantel profesional, tendrá una cláusula de rescisión de nada más ni nada menos que 100 millones de dólares. Una tendencia que se mantiene.

No es un detalle menor que, al regresar de la cesión en Vélez, la permanencia de Galván en River se puso en duda. Sin embargo, ante la falta de jugadores de jerarquía y frente a un complejo mercado de pases, el volante terminó siendo tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Luego, esa realidad se confirmó de la mano de Coudet.

Tomás Galván, en acción. (Foto: Getty)

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Tomás Galván, de relegado a titular en River

De manera progresiva, la importancia de Tomás Galván para el primer equipo de River fue creciendo. A tal punto de que, en la actualidad, conforma un tridente casi de memoria en la medular con Fausto Vera y Aníbal Moreno. Inclusive, suele recibir el visto bueno de los hinchas.

Los números de Galván en River

Tomás Galván acumula dos anotaciones y una asistencia al cabo de 28 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River. Paralelamente, el volante formó parte de la conquista de dos títulos oficiales con el Millonario: la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, ambos en 2021.

DATOS CLAVE

Tomás Galván renovará su contrato con River Plate hasta diciembre de 2028.

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La nueva cláusula de rescisión del mediocampista será de 100 millones de dólares.