Un irreconocible Carlos Alcaraz quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái

El murciano perdió en sets corridos y puso punto final a su travesía por Asía en la que conquistó el ATP 500 de Tokio.

La gira asiática 2026 de Carlos Alcaraz llegó a su fin antes de tiempo. Este lunes, el murciano enfrentó a Zizou Bergs por la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái y cayó por 7/5 y 7/6 en un duelo en el que se lo vio molesto y quejoso al número 3 del mundo. El belga jugó un partido perfecto y obtuvo una de las victorias más importante de su carrera.

Cabe recordar que Alcaraz estuvo fuera del circuito por varios meses producto de una lesión en su muñeca. No solamente se perdió gran parte de la gira de polvo de ladrillo europea, sino que también la de césped y gran parte de la norteamericana por canchas duras, regresando a competir en el US Open, certamen en el que quedó eliminado ante Shelton en cuartos de final.

Después del US Open, Carlitos jugó la Laver Cup, un certamen distendido que enfrenta al Team Europa contra Team World, para luego trasladarse a Asia y disputar el ATP 500 de Tokio -el cual ganó- y el Masters 1000 de Shanghái en el que ingresó directamente en segunda ronda. En esta instancia superó a Juan Manuel Cerúndolo y en tercera ronda perdió sorpresivamente contra Bergs.

Un Alcaraz irreconocible

Carlitos suele transmitir alegría dentro de la cancha, aunque cuando no está en su día se nota y este lunes fue una de esas jornadas en las que el murciano no se sintió cómodo. A partir del final del primer set, el español empezó a cuestionar la calidad de las pelotas y entró en un bucle negativo que terminó generando que cometa más errores de los habituales.

Alcaraz no encontró respuestas ante Bergs. (Foto: Getty).

Inclusive, en varios tramos del partido se pudo ver cómo dialogaba con Samu López, su entrenador, sobre la estrategia para lastimar a un Bergs que no solamente estuvo muy fino con su saque, sino que supo aprovechar los bajones del español y además no sintió la presión de cerrar el partido ante un jugador de la magnitud de Carlitos.

Publicidad

DATOS CLAVE