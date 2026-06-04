La número 1 del mundo cayó en cuartos de final de Roland Garros y afirmó que dejaría el deporte, aunque seguramente fue una declaración en caliente.

El mundo del tenis se vio revolucionado por las declaraciones de Aryna Sabalenka tras perder contra Diana Shnaider por los cuartos de final de Roland Garros. La número 1 del mundo afirmó que sentía ganas de dejar de jugar al tenis. Quien se refirió al tema fue Venus Williams, quien empatizó con la bielorrusa.

Venus Williams bancó a Sabalenka

En diálogo con TNT Sports, Venus Williams analizó las palabras de Aryna Sabalenka en as que afirmó que quería dejar de jugar al tenis tras caer en cuartos se final de Roland Garros: “Me sentía triste, me dejé llevar por sus emociones. Siento mucha empatía por ella. Tal vez debería tomarse un poco más de tiempo si lo necesita antes de la rueda de prensa, porque no creo que quiera dejar el tenis“.

También dijo: “Eso sería una tragedia para el tenis y una tragedia para ella. La lucha interna es real. Lo que pasó hoy le pasa a cada jugador en algún momento, y duele. Lo peor es que te decepcionas a ti misma, y lidiar con decepcionarte a ti misma es lo más difícil del mundo”.

“Si simplemente pierdes, pierdes, pero ahora mismo está lidiando con su propia decepción. Es difícil dormir por la noche con eso. También diré que cualquiera de nosotros querría el año que ella ha tenido. No creo que deba arrepentirse de nada, esto debería hacerla más fuerte”, completó Venus.

Venus Williams en acción. (Foto: Getty).

¿Qué había dicho Sabalenka?

Luego de perder contra Diana Shnaider, Aryna Sabalenka afirmó: “Ahora mismo no tengo pensamientos ni emociones. Ahora mismo solo quiero dejar el tenis, pero veremos. Veremos en unos días, espero recuperarme mentalmente. Siento que tuve oportunidades muy buenas en el segundo set, pero lo arruiné y luego ella dio un paso adelante y jugó muy bien”.

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Además, agregó: “Mentalmente no pude recuperarme después del segundo set, creo que ese fue mi mayor error. No sé cuándo fue la última vez que perdí diez juegos seguidos, no lo sé. Creo que mentalmente caí en un agujero muy oscuro y profundo y ya no pude recuperarme”.

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