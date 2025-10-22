Venus Williams eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

El tenis femenino en las últimas tres décadas tuvo grandes jugadoras. No era tarea sencilla, allá por mediados de los 90, insertarse en el circuito que tenía a Steffi Graf, Martina Navratilova, Monica Seles o Martina Hingis dando batalla, pero las hermanas Serena y Venus Williams llegaron con una mentalidad competitiva y un nivel superlativo y así dejaron su huella para siempre.

Venus Williams, que actualmente tiene 45 años, en este 2025 sorprendió a todos al regresar a la actividad luego del retiro. Jugó algunos torneos en Estados Unidos, entre ellos el US Open, en el que tuvo una muy buen performance en dobles junto a Leylah Fernandez. Los amantes del tenis se dieron el gusto de poder ver a una de las mejores de la historia.

Es que Venus Williams sin duda alguna fue una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Entre sus logros más importantes se destacan sus 49 títulos en individuales -7 de ellos Grand Slams-, haber sido la número 1 del mundo en el ranking de la WTA y también las 22 conquistas en dobles. Cabe destacar que fue campeona cinco veces en Wimbledos y dos en el US Open, por otro lado jugó las finales del Abierto de Australia y Roland Garros, pero nunca pudo ganarlas.

ver también Bailes para Tik Tok y bata personalizada: las lujosas vacaciones de Sabalenka junto a Badosa en Dubái

Venus Williams eligió al mejor tenista de la historia

En 2022, Roger Federer anunció su retiro de la actividad profesional y por aquel entonces Venus Williams tuvo un gran gesto con el suizo en sus redes sociales. Venus fue contundente con Su Majestad y dejó en claro cuál es su postura respecto al mejor tenista de la historia, discusión en la que suele aparecer la comparación con Novak Djokovic y Rafael Nadal: “El más grande de todos los tiempos. Ya te extraño”.

Federer y Venus tras ganar Wimbledon en 2007. (Foto: Getty).

Por otro lado, en tono de chiste, se mostró celosa por la cantidad de fotos y selfies que Roger tiene junto a su hermana Serena: “Un poco molesta porque Serena consiguió salir y tener más fotos con Roger que yo”. Cabe destacar que tanto Venus como Roger y Serena son de la misma generación y realizaron prácticamente todo el circuito juntos, al menos en los torneos más importantes en los que hombres y mujeres compiten juntos.

Publicidad

Publicidad

ver también Bailes para Tik Tok y bata personalizada: las lujosas vacaciones de Sabalenka junto a Badosa en Dubái