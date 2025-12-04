Volver al tenis después de los 40: los tres casos más emblemáticos de las últimas décadas

El tenis es un deporte de máxima exigencia, tanto físico como mental. Son giras largas, muchas semanas fuera de casa, los resultados marcan un poco el pulso del tenista y también su estado de ánimo. En las últimas décadas hubo varios casos de mujeres que dejaron la actividad profesional y luego regresaron, muchas de ellas lo hicieron después de los 30, pero hubo algunas que se animaron a hacerlo después de los 40, entre los casos más recientes aparece el de la rusa Vera Zvonareva.

Martina Navratilova

La leyenda del tenis femenino que nació en Checoslovaquia, pero decidió representar a Estados Unidos jugó de manera profesional en las décadas del 70, 80, 90 y en los 2000. Si bien se había retirado, para el 2000 regresó a sus 44 años para jugar en dobles y se retiro definitivo se produjo en el 2006. En esta etapa disputó partidos tanto en dobles como en individuales.

Martina Navratilova en 2005. (Foto: Getty).

Venus Williams

En agosto de 2025 se produjo el regreso a las canchas de manera profesional de Venus Williams, una de las jugadoras más importantes de las últimas décadas que por entonces tenía 45 años. La mayor de la Williams había dejado la actividad en 2023 y optó por regresar tanto en individuales como en dobles. Estuvo presente en Washington y en el US Open.

Venus Williams en el US Open 2025 a sus 45 años. (Foto: Getty).

ver también Venus Williams eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

Vera Zvonareva

En 2023, Vera Zvonareva había decidido ponerle punto final a su exitosa carrera como tenista profesional, en la que se destacaban sus tres conquistas de Grand Slam en dobles. Pero en los últimos días decidió regresar a las canchas a sus 41 años y lo hizo en un ITF W1000 en Dubái, país en el que reside. Allí da clases de tenis y disfruta de la vida en familia. Resta saber si en 2026 dirá presente en el circuito.

Publicidad

Publicidad

Zvonareva y Siegemund en 2023. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE