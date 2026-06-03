Sabalenka, abatida tras decepcionar en Roland Garros: “Quiero dejar el tenis”

La número 1 del mundo tenía el partido controlado ante Shnaider, pero se le escapó el segundo set y en el tercero no pudo siquiera ganar un game.

Hacía años que un Roland Garros no tenía tantas sorpresas. En la edición de 2026, prácticamente desde la primera semana se sabe que entre los hombres va a haber un nuevo ganador de Grand Slam, mientras que entre las mujeres se conocía que iba a haber una jugadora que triunfe por primera ver en el Major parisino. Con la caída de Aryna Sabalenka, en el cuadro femenino también habrá una nueva vencedora de GS.

Aryna Sabalenka enfrentó a Diana Shnaider por los cuartos de final y cayó por 3/6, 7/5 y 6/0. Un detalle para nada menor es que la número 1 del mundo llegó a ir 4 a 1 y 5 a 3 en el segundo parcial, pero entre la levantada de la rusa y la debacle anímica terminó perdiendo con claridad.

Una vez terminado el partido, Sabalenka se presentó en conferencia de prensa y fue drástica con sus palabras: “Ahora mismo no tengo pensamientos ni emociones. Ahora mismo solo quiero dejar el tenis, pero veremos. Veremos en unos días, espero recuperarme mentalmente. Siento que tuve oportunidades muy buenas en el segundo set, pero lo arruiné y luego ella dio un paso adelante y jugó muy bien”.

Además, agregó: “Mentalmente no pude recuperarme después del segundo set, creo que ese fue mi mayor error. No sé cuándo fue la última vez que perdí diez juegos seguidos, no lo sé. Creo que mentalmente caí en un agujero muy oscuro y profundo y ya no pude recuperarme”.

Aryna se quejó con la organización de Roland Garros

La bielorrusa dijo: “No sé por qué mantuvieron el techo abierto cuando hacía un viento tan loco. Pero claro, ¿cómo voy a quejarme si durante casi todo el partido todo funcionaba bien para mí y luego simplemente se escapó? Creo que todo empezó a parecer una locura quizá porque mentalmente yo no estaba bien”.

Sabelenka la pasó mal ante Shnaider y quedó afuera de Roland Garros. (Foto: Getty).

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“Parecía que las condiciones se estaban volviendo extremas, recuerdo incluso el año pasado, en nuestro partido, dejaron el techo abierto y al día siguiente había condiciones similares, pero para los hombres cerraron el techo para crear mejores condiciones y un tenis de mayor calidad. No sé por qué lo dejaron abierto. Incluso cuando yo iba ganando, era un tenis muy sucio“, agregó la número 1 del mundo.

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