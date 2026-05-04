Zverev y una polémica que involucra a Sinner, Alcaraz y Djokovic

Así como hace unos años, el tenis lo dominaban claramente Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, en la actualidad sucede algo similar con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Es cierto que pierden partidos, que no juegan todas las finales entre sí y que hay otros muy buenos jugadores, tanto dentro del top 10 como también las jóvenes promesas que van haciendo su camino de a poco como son los casos de Rafa Jódar o Joao Fonseca.

Lo que está claro es que cuando Sinner y Alcaraz están al 100% es muy difícil ganarles. Eso quedó demostrado el pasado domingo cuando el italiano superó en 57 minutos a Alexander Zverev por 6/1 y 6/2 en la final del Masters 1000 de Madrid. Justamente el alemán dejó unas polémicas declaraciones en las que se ubicó en el mismo escalón que Carlos Alcaraz.

¿Qué dijo Zverev?

Una vez consumada la derrota en la final del Masters 1000 de Madrid el alemán afirmó: “Jannik es muy estable. No tiene lapsus, no hay fases en las que baje el nivel. Por eso es el número uno del mundo. Para mí eso es lo más espectacular, mantener el nivel en todo momento. Hay una gran brecha entre Sinner y los demás. Es bastante simple”.

Además, agregó: “Hay una brecha grande entre Sinner y cualquier otro jugador. Y creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y los demás. Pienso que hay dos brechas en este momento. Es difícil decir que no hay una diferencia entre Sinner y los demás. No ha perdido un partido en Masters desde Shanghái”.

Zverev y Sinner tras la final del Masters 1000 de Madrid. (Foto: Getty).

¿Alcaraz en el mismo escalón que Zverev?

No es la primera vez que Alexander Zverev declara de esa forma. Él tiene una consideración muy alta de sí mismo y lo deja plasmado con sus palabras, pero la realidad es que lejos está de Carlos Alcaraz, no solamente en el juego, sino en la cantidad y calidad de títulos, en los puntos obtenidos en el ranking y también en la manera de competir.

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Sin ir más lejos, Alcaraz cuenta con siete títulos de Grand Slam, obtuvo dos veces cada uno, salvo el Australian Open que lo ganó una vez, mientras que el alemán nunca ganó uno. Zverev es un gran jugador, pero no compite de igual a igual con Sinner y Alcaraz.

Así está el ranking de la ATP tras el Masters 1000 de Madrid. (Foto: ATP).

DATOS CLAVE

Alexander Zverev destacó que Jannik Sinner no pierde en Masters desde el torneo de Shanghái .

destacó que no pierde en Masters desde el torneo de . El tenista alemán Alexander Zverev situó a Sinner como actual número uno del mundo .

situó a como actual . Alexander Zverev ubicó a Alcaraz, Djokovic y él mismo en un segundo escalón competitivo.