Chino Ríos, pasado de copas y con intervención de carabineros: “Perdón a mi polola”

En las últimas horas, Marcelo Ríos fue captado por las cámaras de algunos vecinos de la comuna Vitacura cuando se peleaba, en claro estado de ebriedad, con algunos carabineros. Según trascendió en Chile, el ex número 1 del mundo del ranking ATP comenzó a generar problemas adentro del bar Taringa y eso derivó en un llamado a la policía.

Marcelo Ríos fue apartado del bar, pero los incidentes continuaron en las calles. Según algunos testigos, el ex tenista discutió con algunas personas luego de pelearse con su pareja. En el video que trascendió se lo vio en claro estado de ebriedad mientras discute con cuatro carabineros.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

El descargo de Marcelo Ríos

A través de su cuenta de Instagram, el ex número 1 del mundo afirmó: “Lamento mucho lo ocurrido anoche en el local Taringa. Es verdad que se me pasaron las copas y quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en si; y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”.

¿Chino Ríos puede ser Ministro de Deportes de Chile?

En diálogo con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, Marcelo Ríos fue consultado sobre un hipotético ofrecimiento al Ministerio de Deportes de la Nación. El ex número 1 del mundo afirmó: “Estuvimos hablando en un momento: ministro del Deporte, pero tampoco es algo que me llame la atención. No es algo que me quite el sueño, es complicado, no es fácil”.

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