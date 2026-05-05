Javier García vuelve a atajar tras dos años por la durísima lesión de Leandro Brey

El arquero de Boca no pudo seguir y terminó siendo reemplazado a los 20' del primer tiempo. Mirá el video.

En un partido marcado por las condiciones meteorológicas y el mal estado del campo de juego, Boca visita a Barcelona por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, buscando seguir en lo más alto del grupo D. La primera mala noticia llegó a los 20′, cuando se lesionó Leandro Brey.

Cuando se arrojó a buscar una pelota, el arquero tiró tendido en el piso acusando un fuerte dolor. Tras intentar seguir unos minutos, volvió a desplomarse y pidió el cambio entre lágrimas. Finalmente, se retiró del campo de juego en camilla.

El último partido de Javier García fue el 10 de marzo de 2024, en una victoria de Boca sobre Racing. Allí, el ex Tigre pidió el cambio con el encuentro 1-2 y fue reemplazado por el propio Brey. De ahí en adelante, acumuló algunas suplencias, pero no volvió a sumar minutos de manera oficial.