Todos los cruces confirmados para los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Se acerca el final del semestre y es momento de definiciones. En el Torneo Apertura 2026, este lunes se terminó la primera fase del certamen y ya es hora de los Playoffs. En cruces mano a mano, los 16 equipos clasificados se enfrentarán a partido único hasta encontrar al campeón.

En el cierre de la última jornada, Defensa y Justicia cayó en su visita ante Gimnasia de Mendoza y se quedó sin posibilidades de acceder a los octavos de final. Más tarde, Vélez Sarsfield no consiguió esa abultada goleada que necesitaba ante Newell’s y debió conformarse con el tercer lugar de la Zona A.

Además, en el último turno, tampoco hubo milagro para Instituto, que precisaba 7 goles de diferencia en su visita ante Estudiantes de Río Cuarto. Así, la Gloria también se despidió del torneo.

De esta manera, todo está listo para el inicio de los octavos de final. El próximo fin de semana comenzará la acción con cuatro compromisos el sábado 9 de mayo y, los otros cuatro, el domingo 10. El Estadio Mario Alberto Kempes ya espera por los finalistas.

Los cruces confirmados de octavos de final

SÁBADO 9 DE MAYO

Talleres vs. Belgrano – 16.30hs

Boca Juniors vs. Huracán – 19hs

– 19hs Independiente Rivadavia vs. Unión – 21.30hs

Argentinos Juniors vs. Lanús – 21.30hs

DOMINGO 10 DE MAYO

Rosario Central vs. Independiente – 15hs

Estudiantes de La Plata vs. Racing Club – 17hs

River Plate vs. San Lorenzo – 19hs

Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata – 21.30hs

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Cuándo y dónde es la final del Torneo Apertura 2026

En la antesala a los Playoffs, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

https://twitter.com/LigaAFA/status/2051334699847422282

Datos clave

16 equipos disputarán los octavos de final el 9 y 10 de mayo .

disputarán los el . River Plate enfrentará a San Lorenzo y Boca Juniors chocará contra Huracán .

enfrentará a y chocará contra . Estadio Kempes de Córdoba será sede de la final el 24 de mayo.