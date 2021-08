En la conferencia de prensa posterior a su derrota por decisión unánime ante Yordenis Ugas, al ser consultado sobre la posibilidad del retiro y de lanzarse de lleno a la carrera por la presidencia de Filipinas, Manny Pacquiao había prometido hacer un anuncio importante la semana siguiente, dando lugar a todo tipo de especulaciones.

Finalmente, este martes se presentó en una nueva rueda de prensa que fue montada por Premier Boxing Champions y transmitida por Fox Sports, aunque durante la misma no despejó ninguna de las dos grandes dudas que habían sido sembradas el sábado, por lo que sigue existiendo una gran incertidumbre respecto a si habrá o no más peleas para él.

"Me hace feliz ser una inspiración para muchas personas, y quiero que las personas al final de mi carrera me recuerden no solo por ser un campeón en el ring sino también por ser un campeón fuera del ring", dijo Pacquiao emocionado, aunque sin confirmar el retiro del boxeo profesional.

Y agregó: "Lo que he logrado en el boxeo va más allá de lo que jamás imaginé. Peleando en ocho divisiones diferentes, siendo campeón en cuatro décadas, estoy feliz de haber podido contribuir a la historia del boxeo en mi vida".

Si bien esas palabras suenan a despedida, son muchos los que píensan que al menos habrá una pelea más para Manny Pacquiao, buscando retirarse victorioso y no con una derrota como la que le propinó Yordenis Ugas.