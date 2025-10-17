A qué hora se juega y qué canal pasa Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga

Este sábado 18 de octubre se juega el esperado clásico alemán entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, en un duelo que además tendrá en juego la cima de la tabla de posiciones de la Bundesliga.

Por la jornada 7 del torneo alemán, el equipo de Vincent Kompany, que marcha invicto y con puntaje ideal, pone en juego la punta de la tabla frente al escolta, que también está invicto y que quiere dar el gran golpe.

El encuentro se jugará desde las 11.30, hora de Colombia (18.30 local) en el Estadio Allianz Arena de Múnich.

Dónde ver Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga

El clásico alemán, que tiene a Luis Díaz como titular en el local, contará con la transmisión en vivo y exclusiva de Disney+.

Las probables alineaciones de Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Munich: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Waldemar Anton, Niko Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Max Beier, Karim Adeyemi.

La esperanza en Luis Díaz

Desde su llegada al Bayern Múnich en julio de 2025, Luis Díaz ha generado altas expectativas por la inversión hecha en su fichaje y la necesidad de reforzar la ofensiva bávara.

El extremo colombiano firmó un contrato por cuatro años (hasta 2029) con un monto reportado de unos 75 millones de euros incluidos bonus, convirtiéndose en una de las contrataciones más importantes del club en la última ventana.

Hasta el momento, el colombiano convirtió 6 goles y repartió 4 asistencias y se convirtió rápidamente en una pieza clave para Kompany, jugando nada menos que al lado de Harry Kane.

Luis Díaz, clave en el Bayern de Vincent Kompany (Getty)

La tabla de posiciones de la Bundesliga 2025