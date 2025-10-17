Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

¿Juega Luis Díaz? Las probables formaciones de Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga

Por la 7° fecha de la Bundesliga de Alemania, el líder del torneo, con Lucho a la cabeza, defiende su invicto en el clásico.

Por Pablo Rodríguez Denis

Lucho ya enamoró al público alemán y va por más.
© Getty ImagesLucho ya enamoró al público alemán y va por más.

Con un comienzo de temporada arrollador, Bayern Múnich afronta este sábado la primera gran prueba en esta Bundesliga 2025 al enfrentar como local nada menos que al Borussia Dortmund en el “Klassiker” alemán.

El líder e invicto del torneo llega invicto y con puntaje ideal al esperado duelo y enfrente tendrá a un equipo que tampoco perdió en lo que va del certamen y que busca desbancarlo de la cima.

Con Harry Kane como gran figura y goleador (lleva 11 tantos en apenas 6 fechas), los dirigidos por Vincent Kompany también tendrán desde el arranque al colombiano Luis Díaz, quien se reincorpora luego de la doble fecha FIFA con la Selección Colombia y será de la partida.

El ex Liverpool vive su mejor momento desde que llegó a Alemania. Convirtió 6 goles y además dio 4 asistencias en lo que va de la temporada y formó una dupla con Kane que mete miedo.

El ex Liverpool que se lamenta por la salida de Luis Díaz: “Aportó algo que ahora nos falta”

ver también

El ex Liverpool que se lamenta por la salida de Luis Díaz: “Aportó algo que ahora nos falta”

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

El partido correspondiente a la 7° jornada de la Bundesliga comenzará a las 11.30 de Colombia, las 18.30 hora local de Alemania, y se llevará a cabo en el Estadio Allianz Arena de Múnich.

Las probables alineaciones de Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Munich: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane.

Publicidad

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Waldemar Anton, Niko Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Max Beier, Karim Adeyemi.

“Nos llena de alegría”: la reacción del Bayern a la goleada de James Rodríguez y Luis Díaz con Colombia a México

ver también

“Nos llena de alegría”: la reacción del Bayern a la goleada de James Rodríguez y Luis Díaz con Colombia a México

La tabla de posiciones de la Bundesliga 2025

#EquiposPTSJGEP
1Bayern186600
2Dortmund146420
3RB Leipzig136411
4Stuttgart126402
5Leverkusen116321
6Köln106312
7Eintracht96303
8Friburgo86222
9Hamburgo SV86222
10St. Pauli76213
11Hoffenheim76213
12Werder Bremen76213
13Union Berlin76213
14Augsburg66204
15Wolfsburg56123
16Mainz46114
17Gladbach36033
18Heidenheim36105

Encuesta

¿Quién ganará el partido?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
Lee también
Salida en Bayern sacudiría a Díaz: Estrella tendría los días contados
Fútbol de Colombia

Salida en Bayern sacudiría a Díaz: Estrella tendría los días contados

El fuerte mensaje a Liverpool desde Alemania: “Nadie se ríe de Díaz”
Fútbol de Colombia

El fuerte mensaje a Liverpool desde Alemania: “Nadie se ríe de Díaz”

Kimmich, sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich: "Es divertido"
Fútbol de Colombia

Kimmich, sobre la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich: "Es divertido"

Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial
Fútbol de Colombia

Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo