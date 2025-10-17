¿Juega Luis Díaz? Las probables formaciones de Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga

Con un comienzo de temporada arrollador, Bayern Múnich afronta este sábado la primera gran prueba en esta Bundesliga 2025 al enfrentar como local nada menos que al Borussia Dortmund en el “Klassiker” alemán.

El líder e invicto del torneo llega invicto y con puntaje ideal al esperado duelo y enfrente tendrá a un equipo que tampoco perdió en lo que va del certamen y que busca desbancarlo de la cima.

Con Harry Kane como gran figura y goleador (lleva 11 tantos en apenas 6 fechas), los dirigidos por Vincent Kompany también tendrán desde el arranque al colombiano Luis Díaz, quien se reincorpora luego de la doble fecha FIFA con la Selección Colombia y será de la partida.

El ex Liverpool vive su mejor momento desde que llegó a Alemania. Convirtió 6 goles y además dio 4 asistencias en lo que va de la temporada y formó una dupla con Kane que mete miedo.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund?

El partido correspondiente a la 7° jornada de la Bundesliga comenzará a las 11.30 de Colombia, las 18.30 hora local de Alemania, y se llevará a cabo en el Estadio Allianz Arena de Múnich.

Las probables alineaciones de Bayern Múnich y Borussia Dortmund

Bayern Munich: Manuel Neuer, Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Waldemar Anton, Niko Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Max Beier, Karim Adeyemi.

La tabla de posiciones de la Bundesliga 2025

# Equipos PTS J G E P 1 Bayern 18 6 6 0 0 2 Dortmund 14 6 4 2 0 3 RB Leipzig 13 6 4 1 1 4 Stuttgart 12 6 4 0 2 5 Leverkusen 11 6 3 2 1 6 Köln 10 6 3 1 2 7 Eintracht 9 6 3 0 3 8 Friburgo 8 6 2 2 2 9 Hamburgo SV 8 6 2 2 2 10 St. Pauli 7 6 2 1 3 11 Hoffenheim 7 6 2 1 3 12 Werder Bremen 7 6 2 1 3 13 Union Berlin 7 6 2 1 3 14 Augsburg 6 6 2 0 4 15 Wolfsburg 5 6 1 2 3 16 Mainz 4 6 1 1 4 17 Gladbach 3 6 0 3 3 18 Heidenheim 3 6 1 0 5

