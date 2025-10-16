La reacción del Liverpool al gran momento de Luis Díaz en Bayern Múnich y Selección Colombia: “Pedía mucho dinero”

148 partidos, 41 goles, 17 asistencias y 5 títulos. Así se cerraba meses atrás la historia de Luis Díaz en Liverpool. El extremo colombiano se alista para volver a la actividad con Bayern Múnich mientras por la Selección Colombia disfrutaron de un nuevo recital del Guajiro frente a México en las últimas jornadas. No son tiempos amables por Anfield Road en cuanto a resultados se refiere y donde diferentes voces siguen reclamando por la marcha del extremo cafetero.

El periodista Graeme Bailey no duda: nadie se arrepiente dentro de Liverpool de la salida de Luis Díaz. La trama que terminó con el colombiano yéndose al equipo más representativo de la Bundesliga ha dejado diferentes reflexiones a lo largo de los últimos meses teniendo en cuenta su rol absolutamente fundamental en el equipo de Arne Slot tanto con cómo sin balón en los pies. La directiva de Fenwey, indica el comunicador, comprende todavía que el camino tomado alrededor del colombiano era el único viable.

“Creo que fue el trato correcto, consiguieron buen dinero por él, él pedía mucho dinero para renovar”, confirmaba el periodista Graeme Bailey alrededor de las valoraciones que se hacen en Merseyside sobre la marcha de Luis Díaz. No nos olvidemos que se trataba de uno de los contratos menos potentes de toda la plantilla del vigente campeón de la Premier League de Inglaterra. Tampoco que este intentó conseguir una renovación con aumento salarial en varias ocasiones sin suerte. En medio de un verano donde incluso se habló de la posibilidad de ir a Barcelona, apareció Bayern Múnich y el resto es historia.

En lo que vamos de campaña, Luis Díaz suma 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos oficiales. Todo esto en un equipo que por la capital de Baviera tiene pleno de victorias en cuanto a Bundesliga como Champions League se refiere. El colombiano ha caído como dedo en el anillo en las filas de un Vincent Kompany que le ha elogiado por su carácter absolutamente guerrero e igualmente por la sociedad que viene formando con Harry Kane en ataque. De momento por el vigente campeón de la Premier ni mucho menos se lamentan haber perdido al primer defensor sin balón que tenían en sus filas.

Todo esto llega mientras en Liverpool no todo es color de rosas. Tras un mercado de fichajes donde se invirtieron sumas superiores a los 400 millones de euros, por Anfield los resultados no terminan de convencer en todos los sentidos. El equipo viene de sufrir dos derrotas de manera consecutiva por la Premier League e incluso ya perdió la punta del certamen frente al Arsenal de Mikel Arteta. Nombres como Florian Wirtz no terminan de asentarse e incluso cuando hablamos de la Champions apenas se han cosechado 3 de 6 puntos posibles tras la derrota frente a Galatasaray como visitante y el triunfo in extremis frente a Atlético de Madrid. De momento por el norte del Reino Unido nadie extraña de manera oficial a Luis Díaz.

Ex Liverpool coinciden: fue un error dejar ir a Luis Díaz

Repetimos que la polémica alrededor de la marcha del colombiano no es algo nuevo o propio de los medios de comunicación. Incluso ex futbolistas de la talla de Djibril Cissé o Daniel Sturridge se han manifestado en esta semana sobre lo que entienden fue una derrota deportiva para Liverpool. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio: “No conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich. También ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite. Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca”.

“Echo muchísimo de menos a Luis Díaz…Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que él (Lucho) era quien generaba presión en los tres delanteros…Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Creo que Ekitike, Isak y Wirtz trabajan duro, no digo que no. No podemos cuestionar su ritmo de trabajo ni su calidad. Pero lo que sí diré es que son jugadores con mentalidad ofensiva”, comentaba igualmente Sturridge en las últimas jornadas alrededor de lo que entiende como un cambio de cromos que hasta la fecha no termina de dar los resultados deseados.

