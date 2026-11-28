Colonia recibe a Elversberg este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de empatar 1-1 con Bayern y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Elversberg viene de caer 0-1 ante Freiburg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colonia y Elversberg
Colonia (3-5-2): Marvin Schwäbe, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Tom Krauss, Sebastian Sebulonsen, Paul Okon-Engstler, Linton Maina, Mikey Moore, Borna Sosa, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.
Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Francis Onyeka, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.
Bajas y ausentes de Colonia y Elversberg
Colonia:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Elversberg:
- Nicholas Mickelson (lesión; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Noah Darvich (ausencia)
La previa de Colonia y Elversberg: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: RheinEnergieStadion
- Historial: 3 cruces — Colonia ganó 2, Elversberg ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 25/01/2025: Colonia 1-0 Elversberg
- Próximo partido de Colonia: vs. Augsburg, sábado 5 de diciembre
- Próximo partido de Elversberg: vs. Stuttgart, domingo 6 de diciembre