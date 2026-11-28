Colonia y Elversberg se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el RheinEnergieStadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Colonia recibe a Elversberg este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. Colonia viene de empatar 1-1 con Bayern y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Elversberg viene de caer 0-1 ante Freiburg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colonia y Elversberg

Colonia (3-5-2): Marvin Schwäbe, Joël Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, Tom Krauss, Sebastian Sebulonsen, Paul Okon-Engstler, Linton Maina, Mikey Moore, Borna Sosa, Marius Bülter, Saïd El Mala. DT: René Wagner.

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Francis Onyeka, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.

Bajas y ausentes de Colonia y Elversberg

Colonia:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Elversberg:

Nicholas Mickelson (lesión; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Noah Darvich (ausencia)

La previa de Colonia y Elversberg: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España

08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España Estadio: RheinEnergieStadion

RheinEnergieStadion Historial: 3 cruces — Colonia ganó 2, Elversberg ganó 0 y empataron 1

3 cruces — Colonia ganó 2, Elversberg ganó 0 y empataron 1 Último antecedente: 25/01/2025: Colonia 1-0 Elversberg

25/01/2025: Colonia 1-0 Elversberg Próximo partido de Colonia: vs. Augsburg, sábado 5 de diciembre

vs. Augsburg, sábado 5 de diciembre Próximo partido de Elversberg: vs. Stuttgart, domingo 6 de diciembre