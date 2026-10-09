Alineaciones de Hoffenheim y Hamburgo por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Hoffenheim vs. Hamburgo este sábado 10 de octubre en el SNP Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Hoffenheim y Hamburgo
Hoffenheim viene de caer 1-3 ante Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Hamburgo viene de ganarle 2-1 a Colonia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hoffenheim y Hamburgo
Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Mats Rots, Koki Machida, Ozan Kabak, Vladimir Coufal, Adam Daghim, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Bambase Conte, Tim Lemperle, Adam Hlozek. DT: Christian Ilzer.
Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Fernandes, Jordan Torunarigha, Sebastiaan Bornauw, Nicolas Capaldo, Fabio Vieira, David Moller Wolfe, Nicolai Remberg, Albert Sambi Lokonga, Zakaria El Ouahdi, Martin Adeline, Yussuf Poulsen, Patson Daka. DT: Merlin Polzin.
Suplentes de Hoffenheim: Robin Hranac, Patrick Wimmer, Max Moerstedt, Fisnik Asllani, Valentin Gendrey, Luis Engelns, Nathan De Cat, Albian Hajdari, Alexander Prass, Andrej Kramaric, Cajetan Lenz, Luca Philipp.
Suplentes de Hamburgo: Bilal Nadir, Sander Tangvik, Warmed Omari, Bakery Jatta, Otto Stange, Louis Pepe Lemke, Shafiq Nandja.
La previa de Hoffenheim y Hamburgo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: SNP Arena
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Borussia Mönchengladbach, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Hamburgo: vs. Stuttgart, sábado 17 de octubre