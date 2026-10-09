Alineaciones de Hoffenheim y Hamburgo por la Bundesliga: formaciones probables

Hoffenheim y Hamburgo se enfrentan este sábado 10 de octubre en el SNP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Hoffenheim vs. Hamburgo este sábado 10 de octubre en el SNP Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Hoffenheim y Hamburgo

Hoffenheim viene de caer 1-3 ante Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Hamburgo viene de ganarle 2-1 a Colonia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Hamburgo

Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Mats Rots, Koki Machida, Ozan Kabak, Vladimir Coufal, Adam Daghim, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Bambase Conte, Tim Lemperle, Adam Hlozek. DT: Christian Ilzer.

Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Fernandes, Jordan Torunarigha, Sebastiaan Bornauw, Nicolas Capaldo, Fabio Vieira, David Moller Wolfe, Nicolai Remberg, Albert Sambi Lokonga, Zakaria El Ouahdi, Martin Adeline, Yussuf Poulsen, Patson Daka. DT: Merlin Polzin.

Suplentes de Hoffenheim: Robin Hranac, Patrick Wimmer, Max Moerstedt, Fisnik Asllani, Valentin Gendrey, Luis Engelns, Nathan De Cat, Albian Hajdari, Alexander Prass, Andrej Kramaric, Cajetan Lenz, Luca Philipp.

Suplentes de Hamburgo: Bilal Nadir, Sander Tangvik, Warmed Omari, Bakery Jatta, Otto Stange, Louis Pepe Lemke, Shafiq Nandja.

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La previa de Hoffenheim y Hamburgo: todo lo que hay que saber