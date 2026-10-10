Alineaciones de Freiburg y Schalke por la Bundesliga: formaciones probables

Freiburg y Schalke se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Freiburg vs. Schalke este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Freiburg y Schalke

Freiburg viene de empatar 2-2 con Eintracht Frankfurt y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Schalke viene de empatar 0-0 con Elversberg y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Freiburg y Schalke

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Jordy Makengo, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Philipp Treu, Yuito Suzuki, Yannick Engelhardt, Maximilian Eggestein, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant, Jan-Niklas Beste. DT: Julian Schuster.

Schalke (3-4-2-1): Loris Karius, Ruca, Nikola Katić, Timo Becker, Adil Aouchiche, Kenan Karaman, Robin Gosens, Satoshi Tanaka, Soufiane El-Faouzi, Eric Ebimbe, Moussa Sylla. DT: Miron Muslić.

Suplentes de Freiburg: Lucas Höler, Lukas Kübler, Florian Muller, Cyriaque Irie, Berkay Yilmaz, Christian Günter, Vincenzo Grifo, Maximilian Rosenfelder, Keisuke Goto, Bruno Ogbus.

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Suplentes de Schalke: Ron Schallenberg, Hwang Hee-chan, Edin Džeko, Junior Adamu, Kevin Müller, Vitalie Becker, Luca Vozar, Maximilian Wöber, Mertcan Ayhan.

La previa de Freiburg y Schalke: todo lo que hay que saber