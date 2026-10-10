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Alineaciones de Freiburg y Schalke por la Bundesliga: formaciones probables

Freiburg y Schalke se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Freiburg vs. Schalke, Bundesliga
Freiburg vs. Schalke, Bundesliga

Se viene Freiburg vs. Schalke este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Freiburg y Schalke

Freiburg viene de empatar 2-2 con Eintracht Frankfurt y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Schalke viene de empatar 0-0 con Elversberg y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Freiburg y Schalke

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Jordy Makengo, Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Philipp Treu, Yuito Suzuki, Yannick Engelhardt, Maximilian Eggestein, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant, Jan-Niklas Beste. DT: Julian Schuster.

Schalke (3-4-2-1): Loris Karius, Ruca, Nikola Katić, Timo Becker, Adil Aouchiche, Kenan Karaman, Robin Gosens, Satoshi Tanaka, Soufiane El-Faouzi, Eric Ebimbe, Moussa Sylla. DT: Miron Muslić.

Suplentes de Freiburg: Lucas Höler, Lukas Kübler, Florian Muller, Cyriaque Irie, Berkay Yilmaz, Christian Günter, Vincenzo Grifo, Maximilian Rosenfelder, Keisuke Goto, Bruno Ogbus.

Suplentes de Schalke: Ron Schallenberg, Hwang Hee-chan, Edin Džeko, Junior Adamu, Kevin Müller, Vitalie Becker, Luca Vozar, Maximilian Wöber, Mertcan Ayhan.

La previa de Freiburg y Schalke: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España
  • Estadio: Europa-Park-Stadion
  • Historial: 44 cruces — Freiburg ganó 19, Schalke ganó 16 y empataron 9
  • Último antecedente: 23/04/2023: Freiburg 4-0 Schalke
  • Próximo partido de Freiburg: vs. Leverkusen, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Schalke: vs. Mainz, sábado 17 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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