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Alineaciones de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga: formaciones probables

RB Leipzig y Eintracht Frankfurt se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Red Bull Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

LEIP vs. FRA, Bundesliga
LEIP vs. FRA, Bundesliga

Se viene RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt este sábado 10 de octubre en el Red Bull Arena desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan RB Leipzig y Eintracht Frankfurt

RB Leipzig viene de caer 0-2 ante Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Eintracht Frankfurt viene de empatar 2-2 con Freiburg y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt

RB Leipzig (4-3-3): Maarten Vandevoordt, David Raum, Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Nicolas Seiwald, Antonio Nusa, Romulo, Christopher Nkunku. DT: Martin Demichelis.

Eintracht Frankfurt (3-5-2): Noah Atubolu, Lilian Brassier, Robin Koch, Nnamdi Collins, Keita Kosugi, Raphael Onyedika, Can Uzun, Noel Aseko Nkili, Ritsu Doan, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.

Suplentes de RB Leipzig: Orjan Nyland, Abdoul Kone, Maxime Esteve, Johan Bakayoko, Lukas Klostermann, Tidiam Gomis, Andrija Maksimovic, Max Finkgrafe, Benjamin Henrichs, Samba Konate.

Suplentes de Eintracht Frankfurt: Elias Baum, Otavio, Oscar Hojlund, Ansgar Knauff, Timothy Chandler, Mario Gotze, Ayoube Amaimouni, Love Arrhov, Malik Pimpong, Kaua Santos.

La previa de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Historial: 23 cruces — RB Leipzig ganó 9, Eintracht Frankfurt ganó 6 y empataron 8
  • Último antecedente: 18/04/2026: Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Bayern, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Colonia, viernes 16 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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