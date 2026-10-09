Alineaciones de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt este sábado 10 de octubre en el Red Bull Arena desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan RB Leipzig y Eintracht Frankfurt
RB Leipzig viene de caer 0-2 ante Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Eintracht Frankfurt viene de empatar 2-2 con Freiburg y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt
RB Leipzig (4-3-3): Maarten Vandevoordt, David Raum, Castello Lukeba, Willi Orban, Ridle Baku, Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Nicolas Seiwald, Antonio Nusa, Romulo, Christopher Nkunku. DT: Martin Demichelis.
Eintracht Frankfurt (3-5-2): Noah Atubolu, Lilian Brassier, Robin Koch, Nnamdi Collins, Keita Kosugi, Raphael Onyedika, Can Uzun, Noel Aseko Nkili, Ritsu Doan, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt. DT: Adi Hutter.
Suplentes de RB Leipzig: Orjan Nyland, Abdoul Kone, Maxime Esteve, Johan Bakayoko, Lukas Klostermann, Tidiam Gomis, Andrija Maksimovic, Max Finkgrafe, Benjamin Henrichs, Samba Konate.
Suplentes de Eintracht Frankfurt: Elias Baum, Otavio, Oscar Hojlund, Ansgar Knauff, Timothy Chandler, Mario Gotze, Ayoube Amaimouni, Love Arrhov, Malik Pimpong, Kaua Santos.
La previa de RB Leipzig y Eintracht Frankfurt: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Red Bull Arena
- Historial: 23 cruces — RB Leipzig ganó 9, Eintracht Frankfurt ganó 6 y empataron 8
- Último antecedente: 18/04/2026: Eintracht Frankfurt 1-3 RB Leipzig
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Bayern, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Eintracht Frankfurt: vs. Colonia, viernes 16 de octubre