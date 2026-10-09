Alineaciones de Union Berlin y Elversberg por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin y Elversberg se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Union Berlin vs. Elversberg este sábado 10 de octubre en el Estadio An der alten Forsterei desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Union Berlin y Elversberg

Union Berlin viene de caer 0-7 ante Bayern y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Elversberg viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y Elversberg

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Tom Rothe, Felix Uduokhai, Leopold Querfeld, Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Michel Aebischer, Emmanuel Latte Lath, Livan Burcu, Jeong Woo-yeong. DT: Mauro Lustrinelli.

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Lasse Günther, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Jan Gyamerah, Francis Onyeka, Lukasz Poreba, Felix Keidel, David Mokwa, William Cole Campbell, Lukas Petkov. DT: Vincent Wagner.

Suplentes de Union Berlin: Zeno Van Den Bosch, András Schäfer, Derrick Kohn, Janik Haberer, Tim Skarke, Robert Skov, Marin Ljubičić, Kastriot Imeri, Matheo Raab.

Suplentes de Elversberg: Nicholas Mickelson, Florian Le Joncour, Amara Condé, Maurice Krattenmacher, Noel Futkeu, Noah Darvich, Luca Schnellbacher, Luca Sirch, Tim Boss.

Publicidad

La previa de Union Berlin y Elversberg: todo lo que hay que saber