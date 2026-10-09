Alineaciones de Union Berlin y Elversberg por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Union Berlin vs. Elversberg este sábado 10 de octubre en el Estadio An der alten Forsterei desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Union Berlin y Elversberg
Union Berlin viene de caer 0-7 ante Bayern y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Elversberg viene de empatar 0-0 con Schalke y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Union Berlin y Elversberg
Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Tom Rothe, Felix Uduokhai, Leopold Querfeld, Christopher Trimmel, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Michel Aebischer, Emmanuel Latte Lath, Livan Burcu, Jeong Woo-yeong. DT: Mauro Lustrinelli.
Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Lasse Günther, Maximilian Rohr, Lukas Pinckert, Jan Gyamerah, Francis Onyeka, Lukasz Poreba, Felix Keidel, David Mokwa, William Cole Campbell, Lukas Petkov. DT: Vincent Wagner.
Suplentes de Union Berlin: Zeno Van Den Bosch, András Schäfer, Derrick Kohn, Janik Haberer, Tim Skarke, Robert Skov, Marin Ljubičić, Kastriot Imeri, Matheo Raab.
Suplentes de Elversberg: Nicholas Mickelson, Florian Le Joncour, Amara Condé, Maurice Krattenmacher, Noel Futkeu, Noah Darvich, Luca Schnellbacher, Luca Sirch, Tim Boss.
La previa de Union Berlin y Elversberg: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio An der alten Forsterei
- Próximo partido de Union Berlin: vs. Dortmund, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Elversberg: vs. Augsburg, sábado 17 de octubre