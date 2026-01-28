Bayern le quita la ilusión a Luis Díaz y decide no contratar al jugador de 20 millones de euros

Siempre hay espacio para mejorar. Bayern Múnich perdió el invicto que tenía de 18 fechas sin perder en la Bundesliga y de inmediato se instaló que el equipo alemán podría reforzar el equipo con un jugador de €20 millones de euros. Pero… No hay buenas noticias para Luis Díaz y compañía.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

A pesar del paso arrollador que tiene a Bayern Múnich como puntero indiscutido en la Bundesliga, y siendo uno de los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final de la Champions League 2025-26, la defensa ha sido uno de los puntos más débiles del equipo.

Con el contrato por vencer para el defensor Dayot Upamecano, empezó a instalarse el rumor de que el Bayern Múnich estaría buscando sangre nueva para la defensa con un defensor central francés de 20 años que mide 1.90 metros de estatura y que los expertos del portal ‘Transfermarkt’ ya valoran en €20 millones de euros. ¿Nuevo compañero para Luis Díaz?

Luis Díaz ya no tendrá un compañero en Bayern de 20 millones de euros

Luis Díaz y el jugador que sigue Bayern Múnich. (Foto: Getty Images y X / @DTransferencias)

“El FC Bayern no está actualmente en negociaciones con la dirección de Jeremy Jacquet ni con el Stade Rennes para un traspaso anticipado en verano. El Bayern sigue de cerca la situación y mantiene su interés para el verano, pero nada más por ahora. La prioridad es renovar el contrato de Dayot Upamecano. Otros centrales (opcionales) con contrato: Tah, Kim, Ito, Stanisic. El Chelsea no se rinde. Se esfuerza al máximo para encontrar una solución antes del cierre del mercado”, publicó en X el periodista Florian Plettenberg, del canal ‘Sky’.

Publicidad

Publicidad

ver también Ni Cristiano Ronaldo ni Messi la hicieron: La jugada que se inventó Luis Díaz en Bayern Múnich

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Encuesta¿En qué posición juega el jugador de 20 millones de euros que Bayern todavía no quiere contratar? ¿En qué posición juega el jugador de 20 millones de euros que Bayern todavía no quiere contratar? Ya votaron 0 personas

En resumen

Luis Díaz tiene contrato vigente con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029 .

tiene contrato vigente con el hasta el . El club prioriza renovar a Dayot Upamecano antes que fichar al defensor Jeremy Jacquet .

antes que fichar al defensor . El central francés Jeremy Jacquet está valorado actualmente en €20 millones de euros.

Publicidad