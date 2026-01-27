Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Ni Cristiano Ronaldo ni Messi la hicieron: La jugada que se inventó Luis Díaz en Bayern Múnich

La jugada inédita de Luis Díaz dio la vuelta al mundo y generó elogios porque no se le ha visto ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi. ¡Video!

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Luis Díaz y un gol imposible en la práctica de Bayern.
© X / @FCBayernESLuis Díaz y un gol imposible en la práctica de Bayern.

Llegó la primera derrota en la Bundesliga, pero no bajó los ánimos. Luego de ser uno de los jugadores más criticados en la caída ante FC Augsburgo, Luis Díaz demostró de lo que es capaz de hacer, inventándose una jugada que no se la ha visto ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi.

Díaz venía de recibir una calificación de 6.7 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, generar una ocasión clara y completar dos de siete regates intentados en la derrota de Bayern Múnich 1-2 ante FC Augsburgo. Así que había que cambiar esa mala imagen cuanto antes.

En vísperas de lo que será el partido entre PSV Eindhoven y Bayern Múnich del miércoles 8 de enero a las 3:00 P.M por la última fecha de la fase de la liga de la Champions League, Luis Díaz volvió a los entrenamientos y, una vez más, fue el elegido por las redes sociales del equipo alemán para llegar a más de 18.000 reproducciones en X.

Video: La jugada que se inventó Luis Díaz en Bayern Múnich

La jugada que se inventó Luis Díaz en la práctica de Bayern

La jugada que se inventó Luis Díaz en la práctica de Bayern. (Foto: X / @FCBayernES)

La cuenta oficial en español del Bayern Múnich en X publicó imágenes del entrenamiento del 26 de enero. Ahí apareció ‘Lucho’ haciendo una pared y cuando se quedó sin ángulo para definir, se inventó una jugada con el borde interno de la pierna derecha para que la pelota entrara al arco. Luis Díaz también hace magia en los entrenamientos”, dijo la cuenta de Bayern para confirmar lo imposible que fue este gol. ¡Video!

Tweet placeholder
Publicidad
¿Gratis? Atlético de Madrid va por un titular del Bayern Múnich de Luis Díaz

ver también

¿Gratis? Atlético de Madrid va por un titular del Bayern Múnich de Luis Díaz

¿Quién tiene un salario más alto entre Luis Díaz, Cristiano Ronaldo y Messi?

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial ‘Gemini’ quién tiene un salario más alto entre Luis Díaz, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. La respuesta fue contundente. Mientras que CR7 gana €208 millones de euros al año en Al-Nassr, Messi percibe €18.8 millones en Inter Miami. ¿Y ‘Lucho’ Díaz? El extremo de la Selección Colombia cobra al año €14 millones de euros en Bayern Múnich.

Encuesta

¿Quién tiene un mejor regate contra el rival?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Luis Díaz definió con el borde interno tras quedarse sin ángulo en el entrenamiento.
  • El video de la jugada alcanzó más de 18.000 reproducciones en la red social X.
  • El Bayern Múnich publicó oficialmente las imágenes de la acción el 26 de enero.
Publicidad
julio montenegro
Julio Montenegro
    Lee también
    Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Middlesbrough y este sería su salario en Inglaterra
    Fútbol de Ecuador

    Jeremy Sarmiento es nuevo jugador del Middlesbrough y este sería su salario en Inglaterra

    Lo enfrentará en Copa Libertadores, pero Argentinos Juniors le presta un jugador a Barcelona SC
    Fútbol de Ecuador

    Lo enfrentará en Copa Libertadores, pero Argentinos Juniors le presta un jugador a Barcelona SC

    Otro equipo de LigaPro le abre las puertas a Miller Bolaños ¿Y Emelec?
    Fútbol de Ecuador

    Otro equipo de LigaPro le abre las puertas a Miller Bolaños ¿Y Emelec?

    Los cuatro refuerzos que presentaría Emelec la próxima semana
    Fútbol de Ecuador

    Los cuatro refuerzos que presentaría Emelec la próxima semana

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo