Ni Cristiano Ronaldo ni Messi la hicieron: La jugada que se inventó Luis Díaz en Bayern Múnich

Llegó la primera derrota en la Bundesliga, pero no bajó los ánimos. Luego de ser uno de los jugadores más criticados en la caída ante FC Augsburgo, Luis Díaz demostró de lo que es capaz de hacer, inventándose una jugada que no se la ha visto ni a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi.

Díaz venía de recibir una calificación de 6.7 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, generar una ocasión clara y completar dos de siete regates intentados en la derrota de Bayern Múnich 1-2 ante FC Augsburgo. Así que había que cambiar esa mala imagen cuanto antes.

En vísperas de lo que será el partido entre PSV Eindhoven y Bayern Múnich del miércoles 8 de enero a las 3:00 P.M por la última fecha de la fase de la liga de la Champions League, Luis Díaz volvió a los entrenamientos y, una vez más, fue el elegido por las redes sociales del equipo alemán para llegar a más de 18.000 reproducciones en X.

Video: La jugada que se inventó Luis Díaz en Bayern Múnich

La jugada que se inventó Luis Díaz en la práctica de Bayern. (Foto: X / @FCBayernES)

La cuenta oficial en español del Bayern Múnich en X publicó imágenes del entrenamiento del 26 de enero. Ahí apareció ‘Lucho’ haciendo una pared y cuando se quedó sin ángulo para definir, se inventó una jugada con el borde interno de la pierna derecha para que la pelota entrara al arco. “Luis Díaz también hace magia en los entrenamientos”, dijo la cuenta de Bayern para confirmar lo imposible que fue este gol. ¡Video!

¿Quién tiene un salario más alto entre Luis Díaz, Cristiano Ronaldo y Messi?

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial ‘Gemini’ quién tiene un salario más alto entre Luis Díaz, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. La respuesta fue contundente. Mientras que CR7 gana €208 millones de euros al año en Al-Nassr, Messi percibe €18.8 millones en Inter Miami. ¿Y ‘Lucho’ Díaz? El extremo de la Selección Colombia cobra al año €14 millones de euros en Bayern Múnich.

