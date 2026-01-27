¿Gratis? Atlético de Madrid va por un titular del Bayern Múnich de Luis Díaz

Atlético de Madrid aseguraba horas atrás en voz de Mateu Alemany y Diego Pablo Simeone que se venían momentos claves en el mercado de fichajes. Los colchoneros han sido uno de los grandes animadores de la ventana de incorporaciones en España con salidas cercanas a los 60 millones de euros. El director deportivo de la entidad ha sido visto tomando un vuelo rumbo a la ciudad de Múnich. Un compañero de Luis Díaz podría ser un claro objetivo.

Para Diario AS el vuelo que tomó Mateu Alemany rumbo a la ciudad de Múnich va de la mano con el deseo de fichar al futbolista del Bayern León Goretzka. Un volante absolutamente trascendental en estos primeros meses de la temporada para las filas de Vincent Kompany y que termina contrato el próximo 30 de junio del año 2026. En el conjunto colchonero también se baraja la posibilidad de incorporar tanto un lateral como por izquierda como un extremo después de la salida de Giacomo Raspadori.

“Queda una semana y un día. Marcha, de alguna manera vamos planificando situaciones en nuestra lista de prioridades. Obviamente hacia la fin. Tenemos determinado lo que se puede hacer o no, con el club y el cuerpo técnico. En los próximos dos o tres días tendremos claro si haremos algo o no”, declaraba el director deportivo de Atlético de Madrid en la última jornada de LaLiga. Se espera que a lo largo de las próximas 48 horas se pueda cerrar una operación que permita Diego Pablo Simeone y sus dirigidos una cara más para el segundo tramo de la temporada.

Pero no solamente este compañero de Luis Díaz aparece en el horizonte. Por la prensa española se señala igualmente al volante del Bayer Leverkusen Aleix García como una posibilidad de mercado antes de que termine la ventana de incorporaciones. Su presente sin Xabi Alonso en la Bundesliga ni mucho menos ha ido de la mano con el rendimiento esperado y que dio en los primeros meses desde su traspaso de Girona. En Atlético de Madrid esperan cerrar incorporaciones para intentar cortar una sequía de títulos que llega ya casi a las 5 temporadas.

Goretzka, en la mira de Atlético de Madrid según reportes: GETTY

Recordemos que el propio Diego Pablo Simeone ya pidió públicamente por esfuerzos. Entiende más que nunca que la salida de tanto Connor Gallagher como de Raspadori obligan a movimientos de cara al segundo semestre del curso. Vienen horas claves: “Seguramente, buscaremos los jugadores que el equipo necesita, porque los necesita…No tengo nada que comentar acá. Con Mateu Alemany ya hablamos todos los días, estamos en continuas conversaciones y está clarísimo los futbolistas que necesitamos”.

Publicidad

Publicidad

Lo que necesitan Atlético y Bayern en Champions

Se viene la última jornada del torneo y con ello la posibilidad de que diferentes potencias se queden por fuera de la fase de octavos de final de manera directa. Bayern Múnich de Luis Díaz respira gracias a sus 18 puntos antes de tener que medirse contra PSV en tierras holandesas. No necesitan de ningún resultado para terminar de consolidar su clasificación a la segunda fase de eliminación directa del certamen. Diferente es el escenario por Madrid.

Atlético de Madrid en este momento cuenta con un total de 13 puntos que lo dejan en la casilla número 12 del certamen. Iguala con otros 7 equipos en cuanto a cantidad de unidades sumadas durante las primeras 7 fases de la Champions. Por esto necesitará vencer al Bodo para cumplir con su parte. En caso de que entidades como Paris Saint Germain, Newcastle o Chelsea venzan en sus respectivos compromisos, habrá que pasar por un playoff que supondrá desgaste de peso para las filas de Diego Pablo Simeone.

Datos claves

Mateu Alemany viajó a Múnich para negociar el fichaje del volante León Goretzka según reportes.

viajó a Múnich para negociar el fichaje del volante según reportes. El club busca refuerzos tras las salidas de Connor Gallagher y Giacomo Raspadori .

y . El Atlético de Madrid suma 13 puntos y necesita vencer al Bodo en Champions League.

Publicidad

Publicidad

ver también Imparables: el dato que une a Luis Díaz con Lamine Yamal