El récord personal que firmó Luis Díaz en su último partido del 2025 con Bayern Múnich

El Heidenheim 0-4 Bayern Múnich marcó el final de un 2025 donde Luis Díaz se salió como nunca. Lo hizo en un contexto donde, de la mano de las filas de Vicent Kompany, cumplió en todos los sentidos alrededor de un fichaje que ya es visto como barato por los reyes de la Bundesliga. El colombiano firmó el mayor año de su carrera en cuanto a cantidad de goles se refiere.

Y es que gracias a su tanto de las últimas horas, Lucho Díaz llegó a los 24 goles en cuanto al año calendario se refiere. Un número que le permite igualar los registros que marcase en 2024 con Liverpool e igualmente en 2021 con Porto. El cafetero disfruta de un momento de forma donde muchos entienden que los 75 millones de euros pagados al Liverpool se quedarán cortos. En caso de haber sumado un tanto más, hablaríamos de su producción más goleadora de toda su carrera.

Lucho marcó en estos 12 meses 6 tantos para Liverpool y todos en Premier League. Suma mucho en esta tabla los 13 con Bayern Múnich (8 en Bundesliga, 3 en Champions, uno por Copa Alemania y otro en Supercopa). Fue el lugar donde el cafetero más cómodo se sintió y donde sin dudas parece haber encontrado su lugar en el mundo a corto plazo. 2026 será el momento de revalidar todo y por todo lo alto.

Sus 3 goles en Eliminatorias y 2 en amistosos completan la faena. 5 tantos con la Selección Colombia también se unen para entender el momento de forma de un Luis Díaz que ha vivido uno de los mejores años de su carrera desde su salida de Anfield. En tiempos donde por Liverpool las dudas y la irregularidad han sido pan de cada día, en Baviera confirman que el cafetero era en parte lo que le faltaba a este proyecto para volver a gustarse por todo lo alto.

2025 ya es uno de los años con más goles de Luis Díaz: GETTY

De esta manera cierra el año un Luis Díaz que en 2026 tiene retos de todo tipo. Primero aparece la necesidad de confirmar al Bayern como vencedor de cada frente en el fútbol alemán. Tras ello, luchar por la Champions League será una responsabilidad en todos los sentidos para un proyecto que ahora mismo busca la séptima Copa de Europa de su historia. El Mundial del 2026, primero para Lucho, también protagonista de un año donde espera volver a superarse.

Publicidad

Publicidad

Bayern se ve capacitado para pelear por todo

Vincent Kompany fue tajante alrededor de una victoria que marca el mejor de los cierres a un 2025 donde el segundo semestre de los Bávaros fue casi intachable. Solo una derrota ante Arsenal por la Champions League se llevó Bayern al 2026. Por Múnich confían como nunca en sus soldados: “Estoy muy orgulloso, porque la sensación era como una semana en la época del coronavirus. No tenemos casos de coronavirus, pero cuando viene el médico, siempre tienes miedo, sabes que vas a perder a un jugador….Estoy orgulloso de cómo lo ha compensado la plantilla; no es nada fácil ganar aquí por 0-4. No aprovechamos bien nuestros contraataques, lo que quizá habría decidido el partido antes. Tenemos una buena base para el año que viene”.

“Los títulos se decidirán en marzo, pero ahora tenemos la base. Nuestra plantilla se reforzará de nuevo en enero, en el momento adecuado. Ahora nos tomamos un descanso y luego seguiremos adelante”, más reflexiones de Kompany tras el desempeño de una plantilla que pese a lesiones y muchos frentes abiertos, ha

Datos claves

Luis Díaz igualó su récord personal de goles en un año calendario al alcanzar las 24 anotaciones en 2025, igualando sus registros de 2021 (Porto) y 2024 (Liverpool).

igualó su en un año calendario al alcanzar las en 2025, igualando sus registros de 2021 (Porto) y 2024 (Liverpool). Su rendimiento en el Bayern Múnich ha sido inmediato y letal: suma 12 goles con el club bávaro en apenas un semestre (repartidos en Bundesliga, Champions, Copa y Supercopa), lo que justifica los 75 millones de euros invertidos en su fichaje.

ha sido inmediato y letal: suma con el club bávaro en apenas un semestre (repartidos en Bundesliga, Champions, Copa y Supercopa), lo que justifica los invertidos en su fichaje. El colombiano termina el año como un pilar tanto en su club como en la Selección Colombia, donde aportó 5 tantos entre Eliminatorias y amistosos, perfilándose como la gran figura para los retos de 2026: la séptima Champions del Bayern y su primer Mundial.

Publicidad

Publicidad

ver también El ídolo del Bayern Múnich que se rinde a Luis Díaz: “Lo está haciendo extraordinario”