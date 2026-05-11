¿Cuánto cuesta el reloj de oro amarillo que usa Luis Díaz en Bayern Múnich?

Conoce la exclusiva marca y el exorbitante precio del lujoso reloj de oro amarillo que luce el colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich.

La familia de Luis Díaz está de celebración. El extremo del Bayern Múnich festejó la llegada de su hijo Fernando y uno de los detalles que llamó la atención fue el reloj de oro amarillo con el que apareció ‘Lucho’ en las fotos. ¿Cuánto cuesta?

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Una de las grandes razones por las que Luis Díaz cambió al Liverpool por el Bayern Múnich fue el aumento que tuvo de salario. El extremo pasó de ganar 3.3 millones de euros al año a recibir 14 millones. Seguramente, ahora empezaron a llegar más lujos como el reloj de oro amarillo de 18 quilates.

‘Lucho’ Díaz venía de jugar 30 minutos en la victoria del Bayern Múnich 0-1 ante Wolfsburgo por la fecha 33 de la Bundesliga. Acto seguido, el jugador colombiano recibió la noticia del nacimiento de su tercer hijo, el primer varón, y brilló con un accesorio que llamó mucho la atención.

Esto cuesta el reloj de oro amarillo que usa Luis Díaz en Bayern Múnich

El reloj que usa Luis Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

En la publicación que hizo la esposa de Luis Díaz para presentar a su hijo Fernando, ‘Lucho’ apareció con un reloj Rolex Sky-Dweller 326938 en oro amarillo de 18 quilates. Este accesorio de lujo tiene un precio oficial en la página de Rolex de $67.500 dólares, unos 253 millones de pesos colombianos.

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El precio del reloj que usa Luis Díaz. (Foto: https://www.rolex.com)

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Con el título de la Bundesliga asegurado y la eliminación de la Champions League consumada en semifinales, todo a punta a que Luis Díaz volverá a ser títular ante FC Colonia el sábado 16 de mayo a las 8:30 A.M. en la última fecha de la liga de Alemania. ‘Lucho’ y compañía recibirán el trofeo que los acredita como campeones.

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Datos clave

Luis Díaz lució un reloj Rolex Sky-Dweller 326938 de oro amarillo de 18 quilates.

lució un reloj de oro amarillo de 18 quilates. El accesorio tiene un precio oficial de $67.500 dólares , equivalentes a 253 millones de pesos .

, equivalentes a . La pieza cuenta con un calendario anual y arquitectura Oyster resistente a 100 metros.